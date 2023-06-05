Отправлено: - 19:49

dvb:

Г-жа Лихограй, уточните еще раз - о какой резиденции у вас идет речь, о той что на задворках мехколонны 58? И если это так, то ваш первый снимок в статье явно не ее

Цитата:Корреспондент здесь не виноват. Фото перепутала не она. Речь действительно о резиденции в бывшем Красном партизане. Фото заменили, спасибо.