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≡ Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40 сельчанами... Аким Костанайской области посетил с. Тасты Амангельдинского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46922
Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40 сельчанами... Аким Костанайской области посетил с. Тасты Амангельдинского района
Отправлено: 05.06.23 - 16:42
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Поездка в южные регионы области у Кумара Аксакалова прошла в конце прошлой недели. В Амангельдинском районе он посетил всего два села — в районном центре он провел ставшую уже традиционную закрытую для СМИ встречу с сельхозпроизводителями, в селе Тасты — необходимую для соблюдения регламента работы акимов встречу с населением.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6108
Re: Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40...
Отправлено: 05.06.23 - 16:42
#1
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Показателем хорошей работы является зарплата сотрудников дополнительными выплатами выходит 210 тыс. тенге. Чем вызвал двусмысленные улыбки присутствующих в зале.
Вот и думай как после этого кому верить
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1227
Re: Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40...
Отправлено: 05.06.23 - 18:57
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Показателем хорошей работы является зарплата сотрудников дополнительными выплатами выходит 210 тыс. тенге. Чем вызвал двусмысленные улыбки присутствующих в зале. Вот и думай как после этого кому верить

Во все времена в деревне не оплачивали достойную заработную плату,хотя колхозники работают от зари и до зари и без выходных...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12606
Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40 сельчанами... Аким Костанайской области посетил с. Тасты Амангельдинского района
Отправлено: 05.06.23 - 19:12
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Я работал в одном кх. 8 лет назад. За сезон , посевная, химпрополка, уборка получалось. По 4 ляма. Зимой механизаторам шеф платил по 100 000 просто так что б нормальные пацаны не разбежались кто куда, средняя получалось зарплата 400 000 т. У нас было всего 2500 га. Повторю 8 лет назад. Потом шеф продал землю и свалил в Россию. Просто от руководителя зависит. Тем более 29000 га. Тут можно явно не по 150 000 платить Думаю наш Акрос не такой. По нему видно что адекватный.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12606
Re: Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40...
Отправлено: 05.06.23 - 19:19
#4
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Цитата:
Осталось 25 домов. Можно было бы пригласить из юга, но люди не хотят здесь жить - дорога плохая. Нужно открывать рабочие места.

По поводу модного этого переселения с юга. Думаю для начала всем нашим властям северным слетать на юг, на стажировку. Пусть посмотрят как там строят новые мкр. Например взять Туркестан. Я вас уверяю им сразу станет стыдно. Он весь утопает в зелени. Какие красивые дома, парки. Да не один нормальный южанин у которого руки ростут из правильного места не поедит не в какой Тасты. Зачем менять южный зелёный регион на степь. Там хочешь паси лошадей на диком выпасе . Хочешь бахчей занимайся, барашков разводи. Если им сказать приезжайте к нам работать за 150 000 они вас камнями забросают.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25909
Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40 сельчанами... Аким Костанайской области посетил с. Тасты Амангельдинского района
Отправлено: 05.06.23 - 20:29
#5
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Цитата:
NG.kz:
Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40...

Аксакалов, туда проехал 402 километра.
А назал не ехал? Там остался?... :lol: ;-)
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