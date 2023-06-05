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Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40 сельчанами... Аким Костанайской области посетил с. Тасты Амангельдинского района
Преодолеть 402 км, чтобы пообщаться с меньше, чем 40 сельчанами... Аким Костанайской области посетил с. Тасты Амангельдинского района
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