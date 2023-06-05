Отправлено: - 19:19

Осталось 25 домов. Можно было бы пригласить из юга, но люди не хотят здесь жить - дорога плохая. Нужно открывать рабочие места.

Цитата:По поводу модного этого переселения с юга. Думаю для начала всем нашим властям северным слетать на юг, на стажировку. Пусть посмотрят как там строят новые мкр. Например взять Туркестан. Я вас уверяю им сразу станет стыдно. Он весь утопает в зелени. Какие красивые дома, парки. Да не один нормальный южанин у которого руки ростут из правильного места не поедит не в какой Тасты. Зачем менять южный зелёный регион на степь. Там хочешь паси лошадей на диком выпасе . Хочешь бахчей занимайся, барашков разводи. Если им сказать приезжайте к нам работать за 150 000 они вас камнями забросают.