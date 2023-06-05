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«Исходя из целесообразности и возможностей бюджета» - Когда резиденцию президента реконструируют под нужды детей?
«Исходя из целесообразности и возможностей бюджета» - Когда резиденцию президента реконструируют под нужды детей?
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