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≡ «Исходя из целесообразности и возможностей бюджета» - Когда резиденцию президента реконструируют под нужды детей?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46922
«Исходя из целесообразности и возможностей бюджета» - Когда резиденцию президента реконструируют под нужды детей?
Отправлено: 05.06.23 - 14:48
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31 марта журналистам показали резиденцию президента площадью 21 га, расположенную недалеко от п. Амангельды. Ту самую, которую корреспонденты «НГ» «рассекретили» еще 5 лет назад, полетав над ней с помощью квадракоптера. Сейчас резиденцию должны были переделывать под центр реабилитации. На каком этапе процесс?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
297
Re: «Исходя из целесообразности и возможностей бюджета» - Когда...
Отправлено: 05.06.23 - 14:48
#1
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Главное пообещать, всё детям, резиденции, нефтедоллары, главное чтобы лох не дёргался.
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
405
Re: «Исходя из целесообразности и возможностей бюджета» - Когда...
Отправлено: 05.06.23 - 18:14
#2
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Г-жа Лихограй, уточните еще раз - о какой резиденции у вас идет речь, о той что на задворках мехколонны 58? И если это так, то ваш первый снимок в статье явно не ее.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
566
«Исходя из целесообразности и возможностей бюджета» - Когда резиденцию президента реконструируют под нужды детей?
Отправлено: 05.06.23 - 19:49
#3
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Цитата:
dvb:
Г-жа Лихограй, уточните еще раз - о какой резиденции у вас идет речь, о той что на задворках мехколонны 58? И если это так, то ваш первый снимок в статье явно не ее

Корреспондент здесь не виноват. Фото перепутала не она. Речь действительно о резиденции в бывшем Красном партизане. Фото заменили, спасибо.
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