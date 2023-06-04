Отправлено: - 17:16

saba:

А я знаете ли тоже смотрю и слушаю большинство пропагандистских передач, печаль одна, что говорят на протяжении уже 9 лет одно и то же.



saba:

Теперь это недогосударство, которую нужно поделить с западом, некоторые предлагают просто уничтожить посредством тактического ядерного оружия. про братский народ не вспоминает уже никто.



Цитата:Я даже больше скажу, то же самое нам всем говорили еще со времен СССР, только некоторые не верили газете "Правда", а больше проникались вражескими голосами. Потом со временем все поняли, что то все, что наши говорили о них оказалось правдой, а то, что они говорили про нас - было враньем и пропагандой.Цитата:Вранье! Не далее как вчера Путин говорил, что мы один народ и воюем с нацистами и террористами, захватившими власть в стране при помощи "запада". Вот недавно увидел интересный вопрос: Что было бы в США, если бы в 2014 банды Ку-Клукс-Клана захватили Конгресс США с криками: «Негров на виселицу»? А ведь на Украине так и случилось, только с "москалями на гиляку", но этого почему-то прогрессивная общественность не заметила.