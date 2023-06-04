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≡ «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46922
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 04.06.23 - 11:43
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7 мая жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА подала уведомление в акимат Костаная с просьбой согласовать 14 мая одиночный пикет в центральном парке Костаная. Цель пикета - обозначить свою гражданскую позицию. Анель пояснила, что во время пикета ею будет использован лозунг о свободе.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2194
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 05.06.23 - 17:12
#30
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Цитата:
Victor Yang:
Украинский язык - один из государственных в Российской Федерации (Конституция Республики Крым (принята Государственным Советом Республики Крым 11 апреля 2014 г.), ст. 10, п.1). С чего бы он был ненавистным?

Да я же сужу по пропагандистским каналам, где не солдаты ВСУ, а нацики или боевики. Принижая к слову своих же солдат. которые не могут справиться не с регулярной армией, а с какими то бандитами. Но я всё же верю, что когда нибудь здравый смысл восторжествует, хотя сейчас к этому нет ни одной предпосылки.Тут либо Украине поступиться со своей территориальной целостностью, либо России потерять лицо.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2624
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 05.06.23 - 17:16
#31
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Цитата:
saba:
А я знаете ли тоже смотрю и слушаю большинство пропагандистских передач, печаль одна, что говорят на протяжении уже 9 лет одно и то же.

Я даже больше скажу, то же самое нам всем говорили еще со времен СССР, только некоторые не верили газете "Правда", а больше проникались вражескими голосами. Потом со временем все поняли, что то все, что наши говорили о них оказалось правдой, а то, что они говорили про нас - было враньем и пропагандой.
Цитата:
saba:
Теперь это недогосударство, которую нужно поделить с западом, некоторые предлагают просто уничтожить посредством тактического ядерного оружия. про братский народ не вспоминает уже никто.

Вранье! Не далее как вчера Путин говорил, что мы один народ и воюем с нацистами и террористами, захватившими власть в стране при помощи "запада". Вот недавно увидел интересный вопрос: Что было бы в США, если бы в 2014 банды Ку-Клукс-Клана захватили Конгресс США с криками: «Негров на виселицу»? А ведь на Украине так и случилось, только с "москалями на гиляку", но этого почему-то прогрессивная общественность не заметила.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2194
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 05.06.23 - 17:17
#32
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Цитата:
Victor Yang:
собрать толпу для такой революции?

Это во многом зависит от менталитета и согласен от условий жизни. Если бы так легко было организовать революцию извне, половина стран не имела бы тех правителей, которые они имеют. Самый яркий пример Венесуэла, которая находится на задворках США ил Никарагуа
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2194
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 05.06.23 - 17:26
#33
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Цитата:
Ben:
"А вот я какусенькая!".

Дискуссию по самому поводу можно продолжать бесконечно. Но меня несколько покоробили ваши выражения по поводу самой девушки.Про сытую, ухоженную особь женскаго полу. К отдельно взятым словам не подкопаться, но смысл всего выражения выглядит очень уничижительно. наверное искреннюю мотивацию в условиях нашего циничного времени мы отметаем полностью?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2194
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 05.06.23 - 17:31
#34
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В общем лондонского Гайд парка у нас не получилось и наверное не получится никогда. Уж не знаю как к этому относиться. хотя наверное монархия в Великобритании может благодаря и этому тоже сохранилась так надолго. Пришли, покричали , пар выпустили и ушли довольные
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2624
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 05.06.23 - 17:34
#35
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Цитата:
Victor Yang:
Украинский язык - один из государственных в Российской Федерации (Конституция Республики Крым (принята Государственным Советом Республики Крым 11 апреля 2014 г.), ст. 10, п.1). С чего бы он был ненавистным?

Вот-вот. Почему-то там русский язык запрещается, считается ненавистным. Памятники рушат. Русскую культуру запрещают, религию отменяют. И виноваты во всем этом тоже русские. Либералы с двойными стандартами и искривленной логикой уже совсем поехали кукухой.
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