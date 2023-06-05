Отправлено: - 12:40

Алихан Смаилов сообщил, что в настоящее время при выдаче кредита банк принимает в качестве подтверждения данные об официальных доходах заявителя (рассчитанные на основе данных о пенсионных отчислениях), а также о поступлениях на банковский счет или карту заявителя за последние шесть месяцев.

Цитата:Не знаешь кому верить. Сыну 19 пока учится. Правда ночью 2-3 часа работает модером на сайте компьютерных игр. Не официально конечно. Ему уже кучу кредитов надавали. То телефон новый захотел. То новую видеокарту, . Резину новую в кредит взял 4 балона. Я в шоке. Я ему слушай как тебе кредиты дают? Ты ж не работаешь. Говорит без проблем.