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≡ «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46921
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 04.06.23 - 11:43
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7 мая жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА подала уведомление в акимат Костаная с просьбой согласовать 14 мая одиночный пикет в центральном парке Костаная. Цель пикета - обозначить свою гражданскую позицию. Анель пояснила, что во время пикета ею будет использован лозунг о свободе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26062
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 04.06.23 - 11:43
#1
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Зачем тогда понты гнать?
Хочет не хочет, разрешают или нет..
Мы наверно не доросли до таких пикетов..



[Исправлено: 111, 04.06.2023 - 11:44]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15750
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 04.06.23 - 12:04
#2
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Цитата:
Цель пикета - обозначить свою гражданскую позицию.

Источник:

Глупость. Многие и так мимо пройдут, мысленно покрутив пальцем у виска. Это игры, в которые играю люди по Э.Берну - те кто играет в них, уже давно подписаны на тематические каналы/паблики/блогеров. Те кто не играет - пройдут мимо. У девушки самомнение чересчур завышено.
Ну а власти периодически могли бы играть в "ту самую свободу слова", разрешая такие безобидные митинги. Хотя, в определенный момент, заинтересованные силы могут этим воспользоваться.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
909
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 04.06.23 - 13:12
#3
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Вся проблема в том, что власть у нас не выбирается народом, а назначается начальством.
Потому боится гнева начальства, а не недовольства народа.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2183
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 04.06.23 - 19:27
#4
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Цитата:
Skeptic:
Потому боится гнева начальства, а не недовольства народа.

Соглашусь на 100 %! Это из разряда" как бы чего не вышло". хотя я даже не знаю. есть ли эффект от подобных акций?
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
7
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 04.06.23 - 20:44
#5
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Сытая, ухоженная человеческая особь женскаго полу, местами даже студентка какого-то университета, ещё не знающая жизни - борется за чью-то свободу. Вспомнились мои студенческие годы - май - предтеча летней сессии - она у нас начиналась 2 июня. За этот месяц надо было успеть сдать 4-5 зачётов, подтянуть хвосты по коллоквиумам, по лабам, 1-2-3 курсовых - иначе сессия пройдёт без тебя. А текущие лекции, практики, лабы, коллоквиумы никто не отменял. В результате воспоминаний возникли вопросы: какой специалист получится из этой студентки, нужны ли такие спецы экономике Казахстана, нужны ли университеты, готовящие таких спецов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
314
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 04.06.23 - 22:16
#6
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......подала уведомление в акимат Костаная с просьбой согласовать 14 мая одиночный пикет в центральном парке.

...сначала одиночные пикеты,затем майданы и в след перевароты......геть всякие пикеты..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2183
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 04.06.23 - 22:20
#7
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Цитата:
Ben:
возникли вопросы

Не знаю, такие радикальные выводы. А то , что человек хочет жить в свободной стране. я только приветствую. Молодёжь на то и молодёжь, что она должна быть хоть на чуточку лучше нас. Что хорошего из того, что например убили того же Нуркадилова, мы промолчали, посадили Джакишева по чьей то просьбе, мы промолчали, воровали миллиардами, да уверен и сейчас воруют, а мы всё молчим. девушка. я уверен искренна в своих намерениях, а мы тут ей " сытая, ухоженная особь". Во первых неэтично совершенно. Во вторых если сами не выступаем и не поддерживаем молодых,хотя бы не надо подрезать им крылья подобными словами
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4895
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 05.06.23 - 11:47
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
сначала

так она ж за "демократию и свободу".. может девушка печеньки хочет...
Вот почему-то когда училась - не тянуло как-то на пикеты - мыли одни были - быстрее закончить))) и без проблем диплом получить.. Девочке, видимо, заняться нечем .. Хотя вариант "возрастного" максимализма в "самом расцвете сил" - так бывает у некоторых . Со временем проходит, когда мозги на место встают. А пока всё в розовом мерещится и , думаю, некоторая промывка мозгов присутствует. Хотя ... "чужая мозга" - потемки.)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26062
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 05.06.23 - 12:07
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
сначала одиночные пикеты,затем майданы и в след перевароты......геть всякие пикеты

Согласен.
Нужно быть всегда глубинным народом, слушать лживые красивые речи одного президента всю жизнь, получать в десять раз меньше мусорщика в Ойропах и лизать всю жизнь зады своим чиновникам..
То есть нужно быть рабами и холопами и если что, то быть патриотами и подыхать за своего правителя и его бабки, ибо ты не только раб, а уже не нужный своему Саке мусор и на твое место придут уже другие, новые рабы..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3003
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 05.06.23 - 12:25
#10
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Цитата:
Skeptic:
что власть у нас не выбирается народом, а назначается начальством.

Из стран бывшего СНГ власть выбирается только в странах Балтии, Молдове и в Украине. Но ведь вы в таких странах жить не хотите, не так ли?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9203
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 05.06.23 - 12:36
#11
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Цитата:
юля елиссева:
власть выбирается только в странах Балтии, Молдове и в Украине.

ну ты даешь, рассмешил(а)... Ржака про Украину... олигархи покупали себе места либо назначались америкосами.
Та, а по што Джоржию не назвал(а)... светоча дермократии Мишико народ не выбирал?
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
7
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 05.06.23 - 12:37
#12
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Цитата:
человек хочет жить в свободной стране
Источник:

Страна - это просто территория, государство - политическая система управления этой территорией. Средства управления государства - Конституция, границы, армия, полиция. В конкретном государстве перечень свобод определён в Конституции и ею гарантирован. Не нравится? - решение на поверхности - чемодан, вокзал и далее... Я убеждён жизнью, что любую работу надо делать хорошо. Поэтому студент должен хорошо и старательно учиться, а Министерство внутренних дел, Прокуратура, суды наблюдать и исполнять Конституцию и прочие законы. И при любом стаде должен быть трезвый пастух. Но не ельцин, ющенко, порошенко, зеленский - это даже не пастухи - это "смотрящие" при стаде.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3003
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 05.06.23 - 13:55
#13
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Цитата:
yudjin:
Ржака про Украину... олигархи покупали себе места либо назначались америкосами.

Это по российским каналам передали или лично олигархи тебе отчитывались за сколько купили?
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