«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 04.06.23 - 11:43
7 мая жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА подала уведомление в акимат Костаная с просьбой согласовать 14 мая одиночный пикет в центральном парке Костаная. Цель пикета - обозначить свою гражданскую позицию. Анель пояснила, что во время пикета ею будет использован лозунг о свободе. Читать новость
Глупость. Многие и так мимо пройдут, мысленно покрутив пальцем у виска. Это игры, в которые играю люди по Э.Берну - те кто играет в них, уже давно подписаны на тематические каналы/паблики/блогеров. Те кто не играет - пройдут мимо. У девушки самомнение чересчур завышено. Ну а власти периодически могли бы играть в "ту самую свободу слова", разрешая такие безобидные митинги. Хотя, в определенный момент, заинтересованные силы могут этим воспользоваться.
Сытая, ухоженная человеческая особь женскаго полу, местами даже студентка какого-то университета, ещё не знающая жизни - борется за чью-то свободу. Вспомнились мои студенческие годы - май - предтеча летней сессии - она у нас начиналась 2 июня. За этот месяц надо было успеть сдать 4-5 зачётов, подтянуть хвосты по коллоквиумам, по лабам, 1-2-3 курсовых - иначе сессия пройдёт без тебя. А текущие лекции, практики, лабы, коллоквиумы никто не отменял. В результате воспоминаний возникли вопросы: какой специалист получится из этой студентки, нужны ли такие спецы экономике Казахстана, нужны ли университеты, готовящие таких спецов.
Не знаю, такие радикальные выводы. А то , что человек хочет жить в свободной стране. я только приветствую. Молодёжь на то и молодёжь, что она должна быть хоть на чуточку лучше нас. Что хорошего из того, что например убили того же Нуркадилова, мы промолчали, посадили Джакишева по чьей то просьбе, мы промолчали, воровали миллиардами, да уверен и сейчас воруют, а мы всё молчим. девушка. я уверен искренна в своих намерениях, а мы тут ей " сытая, ухоженная особь". Во первых неэтично совершенно. Во вторых если сами не выступаем и не поддерживаем молодых,хотя бы не надо подрезать им крылья подобными словами
так она ж за "демократию и свободу".. может девушка печеньки хочет... Вот почему-то когда училась - не тянуло как-то на пикеты - мыли одни были - быстрее закончить))) и без проблем диплом получить.. Девочке, видимо, заняться нечем .. Хотя вариант "возрастного" максимализма в "самом расцвете сил" - так бывает у некоторых . Со временем проходит, когда мозги на место встают. А пока всё в розовом мерещится и , думаю, некоторая промывка мозгов присутствует. Хотя ... "чужая мозга" - потемки.)))
родом из Шанхая2022: сначала одиночные пикеты,затем майданы и в след перевароты......геть всякие пикеты
Согласен. Нужно быть всегда глубинным народом, слушать лживые красивые речи одного президента всю жизнь, получать в десять раз меньше мусорщика в Ойропах и лизать всю жизнь зады своим чиновникам.. То есть нужно быть рабами и холопами и если что, то быть патриотами и подыхать за своего правителя и его бабки, ибо ты не только раб, а уже не нужный своему Саке мусор и на твое место придут уже другие, новые рабы..
Страна - это просто территория, государство - политическая система управления этой территорией. Средства управления государства - Конституция, границы, армия, полиция. В конкретном государстве перечень свобод определён в Конституции и ею гарантирован. Не нравится? - решение на поверхности - чемодан, вокзал и далее... Я убеждён жизнью, что любую работу надо делать хорошо. Поэтому студент должен хорошо и старательно учиться, а Министерство внутренних дел, Прокуратура, суды наблюдать и исполнять Конституцию и прочие законы. И при любом стаде должен быть трезвый пастух. Но не ельцин, ющенко, порошенко, зеленский - это даже не пастухи - это "смотрящие" при стаде.
Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать