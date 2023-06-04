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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
565
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 19:50
#5441
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так вполне справедливая претензия же была вроде. Более часа модерации.

Самый эффективный способ в этом случае- написать на вотсап редакции. Можно в этой ветке - Вопросы редакции - указать админам на долгую модерацию. А писать о модерации в других ветках - нарушение.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
909
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 22:26
#5442
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Цитата:
Vit:
ты ей должен теперь

Что-то не припомню, когда мы с вами на брудершафт пили...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
909
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 23:20
#5443
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Цитата:
Эл-починно:
Более часа модерации.

А сколько положено?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12604
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 10:19
#5444
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Цитата:
Skeptic:
Я исправил . Ваще я не с злого умысла, а по привычки. Большинство форумчан просят не Выкать. У того же Сабы спросиТе хотя он меня старше на порядок. И не только он. Ну ладно забыли. Раз для Вас это так принципиально.

[Исправлено: Vit, 05.06.2023 - 09:33]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
565
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 10:44
#5445
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Цитата:
Skeptic:
А сколько положено?

Интервал 30 мин, допустимо до часа.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
909
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 11:22
#5446
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Цитата:
Vit:
это так принципиально.

Это не принципиально.
Это просто правила хорошего тона. Обращаться на "вы" к незнакомым людям, даже если они младше вас в два-три раза.
Характеризует соответствующе того, кто обращается.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4895
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 12:16
#5447
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Цитата:
Vit:
Большинство форумчан просят не Выкать.

У меня в этом вопросе некоторые критерии и "тараканы" присутствуют: есть сила привычки, есть просто этикет, есть жизненные моменты)))
Обычно, когда начинаешь общаться незнакомым человеком (не важно старше, младше) лучше начать все-таки с "вы". Уже в процессе этот пунктик может быть откорректирован.
Я, например, терпеть не могу когда "новенькие" форумчане начинают "тыкать". Те, кто давно "живет" (кто-то уже изредка появляется, но появляется)- можно сказать все уже как-то определились с вариантом обращения друг к другу и не страшно, если вдруг по привычности обратился как-то не так без злого умысла - собеседник тактично поправит и дальше общение продолжится. Хотя есть и категория тех, кто вроде давно, но культура общения оставляет желать лучшего - все прекрасно их знают)))
Еще играет роль сфера деятельности: если работаешь, где соблюдается (или даже необходимо соблюдать) культура общения, то это автоматом переходит во все сферы и у тебя это уже привычка. Соответственно, если больше находишься там, где вполне допустимо обращение на "ты" - то это также становится нормой. В последнем случае, надо просто спокойно реагировать, когда тебя "исправляют" или просто быть готовым к такому варианту и принять таковое, а не хамить (как опять же некоторые). Все мы живые люди))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12604
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 12:25
#5448
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Цитата:
Алиса:

Я исправил. И первый мой комент был не хамский. Буду аккуратней. Теперь всех буду на Вы. И старых друзей и новых. А то обижайтесь.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4895
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 13:03
#5449
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Цитата:
Vit:
А то обижайтесь.

:lol: :lol: :lol: Дя я вообще говорила, а не конкретно кому-то))) - даже не видела/читала,что там (выше) за ситуация была - просто увидела коммент Skeptic и понесло)))), т.к. сталкиваюсь с подобными ситуациями в жизни и просто неприятно. А тут, как и писала, уже знаешь кто что (на уровне, конечно, общения) и обращаешься соответственно.
Цитата:
Vit:
Теперь всех буду на Вы. И старых друзей и новых.

Это уже будет своего рода "извращение")))) - не стоит так горячиться. Кто посчитал нужным "поправил" - это не смертельный грех.
Для меня лично - обращение на "ты" от старожилов форума - без проблем. Есть исключения - но я им сразу пишу это.
Не нужно обижаться на подобные вещи, но и не перегибать как решено было: . Цитата:
Vit:
Теперь всех буду на Вы.

:lol: :lol: :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2183
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 13:07
#5450
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Цитата:
Vit:
Теперь всех буду на Вы.

Иду на Вы! как князь Святослав? :-)
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