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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 19:50
Цитата:
Самый эффективный способ в этом случае- написать на вотсап редакции. Можно в этой ветке - Вопросы редакции - указать админам на долгую модерацию. А писать о модерации в других ветках - нарушение.
Эл-починно:
Ну так вполне справедливая претензия же была вроде. Более часа модерации.
Ну так вполне справедливая претензия же была вроде. Более часа модерации.
Самый эффективный способ в этом случае- написать на вотсап редакции. Можно в этой ветке - Вопросы редакции - указать админам на долгую модерацию. А писать о модерации в других ветках - нарушение.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 22:26
Цитата:
Что-то не припомню, когда мы с вами на брудершафт пили...
Vit:
ты ей должен теперь
ты ей должен теперь
Что-то не припомню, когда мы с вами на брудершафт пили...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 23:20
Цитата:
А сколько положено?
Эл-починно:
Более часа модерации.
Более часа модерации.
А сколько положено?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 10:19
Цитата:
[Исправлено: Vit, 05.06.2023 - 09:33]
Skeptic:Я исправил . Ваще я не с злого умысла, а по привычки. Большинство форумчан просят не Выкать. У того же Сабы спросиТе хотя он меня старше на порядок. И не только он. Ну ладно забыли. Раз для Вас это так принципиально.
[Исправлено: Vit, 05.06.2023 - 09:33]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 10:44
Цитата:
Интервал 30 мин, допустимо до часа.
Skeptic:
А сколько положено?
А сколько положено?
Интервал 30 мин, допустимо до часа.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 11:22
Цитата:
Это не принципиально.
Это просто правила хорошего тона. Обращаться на "вы" к незнакомым людям, даже если они младше вас в два-три раза.
Характеризует соответствующе того, кто обращается.
Vit:
это так принципиально.
это так принципиально.
Это не принципиально.
Это просто правила хорошего тона. Обращаться на "вы" к незнакомым людям, даже если они младше вас в два-три раза.
Характеризует соответствующе того, кто обращается.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 12:16
Цитата:
У меня в этом вопросе некоторые критерии и "тараканы" присутствуют: есть сила привычки, есть просто этикет, есть жизненные моменты)))
Обычно, когда начинаешь общаться незнакомым человеком (не важно старше, младше) лучше начать все-таки с "вы". Уже в процессе этот пунктик может быть откорректирован.
Я, например, терпеть не могу когда "новенькие" форумчане начинают "тыкать". Те, кто давно "живет" (кто-то уже изредка появляется, но появляется)- можно сказать все уже как-то определились с вариантом обращения друг к другу и не страшно, если вдруг по привычности обратился как-то не так без злого умысла - собеседник тактично поправит и дальше общение продолжится. Хотя есть и категория тех, кто вроде давно, но культура общения оставляет желать лучшего - все прекрасно их знают)))
Еще играет роль сфера деятельности: если работаешь, где соблюдается (или даже необходимо соблюдать) культура общения, то это автоматом переходит во все сферы и у тебя это уже привычка. Соответственно, если больше находишься там, где вполне допустимо обращение на "ты" - то это также становится нормой. В последнем случае, надо просто спокойно реагировать, когда тебя "исправляют" или просто быть готовым к такому варианту и принять таковое, а не хамить (как опять же некоторые). Все мы живые люди))
Vit:
Большинство форумчан просят не Выкать.
Большинство форумчан просят не Выкать.
У меня в этом вопросе некоторые критерии и "тараканы" присутствуют: есть сила привычки, есть просто этикет, есть жизненные моменты)))
Обычно, когда начинаешь общаться незнакомым человеком (не важно старше, младше) лучше начать все-таки с "вы". Уже в процессе этот пунктик может быть откорректирован.
Я, например, терпеть не могу когда "новенькие" форумчане начинают "тыкать". Те, кто давно "живет" (кто-то уже изредка появляется, но появляется)- можно сказать все уже как-то определились с вариантом обращения друг к другу и не страшно, если вдруг по привычности обратился как-то не так без злого умысла - собеседник тактично поправит и дальше общение продолжится. Хотя есть и категория тех, кто вроде давно, но культура общения оставляет желать лучшего - все прекрасно их знают)))
Еще играет роль сфера деятельности: если работаешь, где соблюдается (или даже необходимо соблюдать) культура общения, то это автоматом переходит во все сферы и у тебя это уже привычка. Соответственно, если больше находишься там, где вполне допустимо обращение на "ты" - то это также становится нормой. В последнем случае, надо просто спокойно реагировать, когда тебя "исправляют" или просто быть готовым к такому варианту и принять таковое, а не хамить (как опять же некоторые). Все мы живые люди))
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 12:25
Цитата:
Я исправил. И первый мой комент был не хамский. Буду аккуратней. Теперь всех буду на Вы. И старых друзей и новых. А то обижайтесь.
Алиса:
Я исправил. И первый мой комент был не хамский. Буду аккуратней. Теперь всех буду на Вы. И старых друзей и новых. А то обижайтесь.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 13:03
Цитата:
Дя я вообще говорила, а не конкретно кому-то))) - даже не видела/читала,что там (выше) за ситуация была - просто увидела коммент Skeptic и понесло)))), т.к. сталкиваюсь с подобными ситуациями в жизни и просто неприятно. А тут, как и писала, уже знаешь кто что (на уровне, конечно, общения) и обращаешься соответственно.
Цитата:
Это уже будет своего рода "извращение")))) - не стоит так горячиться. Кто посчитал нужным "поправил" - это не смертельный грех.
Для меня лично - обращение на "ты" от старожилов форума - без проблем. Есть исключения - но я им сразу пишу это.
Не нужно обижаться на подобные вещи, но и не перегибать как решено было: . Цитата:
Vit:
А то обижайтесь.
А то обижайтесь.
Дя я вообще говорила, а не конкретно кому-то))) - даже не видела/читала,что там (выше) за ситуация была - просто увидела коммент Skeptic и понесло)))), т.к. сталкиваюсь с подобными ситуациями в жизни и просто неприятно. А тут, как и писала, уже знаешь кто что (на уровне, конечно, общения) и обращаешься соответственно.
Цитата:
Vit:
Теперь всех буду на Вы. И старых друзей и новых.
Теперь всех буду на Вы. И старых друзей и новых.
Это уже будет своего рода "извращение")))) - не стоит так горячиться. Кто посчитал нужным "поправил" - это не смертельный грех.
Для меня лично - обращение на "ты" от старожилов форума - без проблем. Есть исключения - но я им сразу пишу это.
Не нужно обижаться на подобные вещи, но и не перегибать как решено было: . Цитата:
Vit:
Теперь всех буду на Вы.
Теперь всех буду на Вы.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2183
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.23 - 13:07
Цитата:
Иду на Вы! как князь Святослав?
Vit:
Теперь всех буду на Вы.
Теперь всех буду на Вы.
Иду на Вы! как князь Святослав?
-
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