Отправлено: - 13:03

Vit:

А то обижайтесь.

Vit:

Теперь всех буду на Вы. И старых друзей и новых.

Vit:

Теперь всех буду на Вы.

Цитата:Дя я вообще говорила, а не конкретно кому-то))) - даже не видела/читала,что там (выше) за ситуация была - просто увидела коммент Skeptic и понесло)))), т.к. сталкиваюсь с подобными ситуациями в жизни и просто неприятно. А тут, как и писала, уже знаешь кто что (на уровне, конечно, общения) и обращаешься соответственно.Цитата:Это уже будет своего рода "извращение")))) - не стоит так горячиться. Кто посчитал нужным "поправил" - это не смертельный грех.Для меня лично - обращение на "ты" от старожилов форума - без проблем. Есть исключения - но я им сразу пишу это.Не нужно обижаться на подобные вещи, но и не перегибать как решено было: . Цитата: