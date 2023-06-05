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≡ Могут ли банки и МФО отказать в выдаче кредитов из-за отсутствия пенсионных отчислений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46921
Могут ли банки и МФО отказать в выдаче кредитов из-за отсутствия пенсионных отчислений
Отправлено: 05.06.23 - 12:40
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов разъяснил, может ли отсутствие пенсионных отчислений стать основанием для отказа в выдаче кредита. Заявитель может подтвердить свои доходы данными о поступлениях на карту за последние полгода.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12604
Re: Могут ли банки и МФО отказать в выдаче кредитов из-за...
Отправлено: 05.06.23 - 12:40
#1
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Цитата:
Алихан Смаилов сообщил, что в настоящее время при выдаче кредита банк принимает в качестве подтверждения данные об официальных доходах заявителя (рассчитанные на основе данных о пенсионных отчислениях), а также о поступлениях на банковский счет или карту заявителя за последние шесть месяцев.


Не знаешь кому верить. Сыну 19 пока учится. Правда ночью 2-3 часа работает модером на сайте компьютерных игр. Не официально конечно. Ему уже кучу кредитов надавали. То телефон новый захотел. То новую видеокарту, . Резину новую в кредит взял 4 балона. Я в шоке. Я ему слушай как тебе кредиты дают? Ты ж не работаешь. Говорит без проблем.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4895
Re: Могут ли банки и МФО отказать в выдаче кредитов из-за...
Отправлено: 05.06.23 - 13:29
#2
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Цитата:
Vit:
Я ему слушай как тебе кредиты дают? Ты ж не работаешь. Говорит без проблем

а потом кто закрывать кредит будет? :-o называется "хорошо,что есть папа"? :oops:
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
909
Могут ли банки и МФО отказать в выдаче кредитов из-за отсутствия пенсионных отчислений
Отправлено: 05.06.23 - 14:05
#3
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Цитата:
Vit:
Не официально конечно

:-) Не бесплатно же работает. И денежка на счёт переводится вполне солидная. Банку достаточно, чтобы поверить в платёжеспособность клиента.
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