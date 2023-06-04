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≡ Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46919
Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 14:09
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Сегодня, 4 июня, в РК отмечают день государственных символов. В честь этого в сити-центре несколько десятков человек вынесли держа над головой огромный флаг Казахстана. Они простояли с ним несколько минут, пока играл государственный гимн РК.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4280
Re: Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 14:09
#1
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Цитата://два флага "Марту" предоставил акимат Костаная//


Слова этого внутриполитикана Казеза, наверное можно понять как скрытую критику или иронию: - "....самый крупный магазин Костаная -ТРЦ "МАРТ" - оказался самым бедным из беднейших магазинов Костаная, что не смог изготовить к празднику флаги страны и пришлось им предоставить два маленьких флага...."
Надо думать, не самый крупный торговец Добринцов, САМОСТОЯТЕЛЬНО, на свои деньги, приобрёл флаг к празднику и установил на крыше магазина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26061
Re: Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 15:37
#2
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Хех..
Ну раз ради Путина строится наконец Костанай, надо было делать два флага, еще и российский..
В сочетании разумеется важности персон, ибо от этого зависел бы размер флага..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1226
Re: Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 16:17
#3
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Цитата:
111:
Ну раз ради Путина строится наконец Костанай, надо было делать два флага, еще и российский.. В сочетании разумеется важности персон, ибо от этого зависел бы размер флага..

Строгие ограничения в связи с полномасштабной войной против Украины в России привели к тому, что любая символика с желтыми и синими цветами вызывает резкую реакцию и запрещается.Да и вообще паранойя из-за сине-желтых цветов Теперь желаешь что бы у них сочетание жёлто бирюзового цвета вызывало раздражение?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3000
Re: Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 21:20
#4
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Цитата:

Такой флешмоб проходит в Костанае впервые, - пояснил организатор флешмоба, руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Кайр

Уж сколько раз твердили миру, что любое официально организованное мероприятие, не может называться флешмобом! Хоть бы Викпедию открыли и почитали, что такое флешмоб!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9202
Re: Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 22:35
#5
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тюю, а шо коней таки зъили?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12600
Re: Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 22:38
#6
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У меня дома точно такой же большой флаг как у мужчины в кепке на второй фотки. Так что я тоже Патриот. Покупал в 2018 г на чемпионат по футболу в Россию.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3140
Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 22:43
#7
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Цитата:
юля елиссева:
любое официально организованное мероприятие, не может называться флешмобом!


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9202
Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 22:54
#8
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Цитата:
Vit:
Покупал в 2018 г на чемпионат по футболу в Россию.

Мой в Минске был на ЧМ по хоккею в 2014. Пользовался популярностью у местных и иностранцев. Для них Казахстан - это далеко и не изведано
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
538
Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 22:54
#9
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не понимают наши люди, что такое флэшмоб, карантин, блог и так далее)))Оперируют терминами, не особо вдаваясь в их смысл - это так по-нашему

акция, проводимая госорганом - не флэшмоб; когда половина больницы репетирует танец по 2 недели - это не флэшмоб; оказать материальную помощь детскому дому и потом пиарить сие событие в СМИ - это не благотворительность; если у тебя есть телефон с камерой и интернетом - ты не блогер и так далее.


как говорится, "Ты не фотограф, у тебя просто есть зеркалка"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12600
Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 23:03
#10
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Цитата:
yudjin:

Да, да я помню те фотографии. Ты скидывал на форуме. Как по Минску гулял с флагом.
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