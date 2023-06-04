Огромный флаг Казахстана развернули в центре Костаная
Отправлено: 04.06.23 - 14:09
Сегодня, 4 июня, в РК отмечают день государственных символов. В честь этого в сити-центре несколько десятков человек вынесли держа над головой огромный флаг Казахстана. Они простояли с ним несколько минут, пока играл государственный гимн РК. Читать новость
Цитата://два флага "Марту" предоставил акимат Костаная//
Слова этого внутриполитикана Казеза, наверное можно понять как скрытую критику или иронию: - "....самый крупный магазин Костаная -ТРЦ "МАРТ" - оказался самым бедным из беднейших магазинов Костаная, что не смог изготовить к празднику флаги страны и пришлось им предоставить два маленьких флага...." Надо думать, не самый крупный торговец Добринцов, САМОСТОЯТЕЛЬНО, на свои деньги, приобрёл флаг к празднику и установил на крыше магазина.
111: Ну раз ради Путина строится наконец Костанай, надо было делать два флага, еще и российский.. В сочетании разумеется важности персон, ибо от этого зависел бы размер флага..
Строгие ограничения в связи с полномасштабной войной против Украины в России привели к тому, что любая символика с желтыми и синими цветами вызывает резкую реакцию и запрещается.Да и вообще паранойя из-за сине-желтых цветов Теперь желаешь что бы у них сочетание жёлто бирюзового цвета вызывало раздражение?
не понимают наши люди, что такое флэшмоб, карантин, блог и так далее)))Оперируют терминами, не особо вдаваясь в их смысл - это так по-нашему
акция, проводимая госорганом - не флэшмоб; когда половина больницы репетирует танец по 2 недели - это не флэшмоб; оказать материальную помощь детскому дому и потом пиарить сие событие в СМИ - это не благотворительность; если у тебя есть телефон с камерой и интернетом - ты не блогер и так далее.
как говорится, "Ты не фотограф, у тебя просто есть зеркалка"
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