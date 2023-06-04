Отправлено: - 22:20

Ben:

возникли вопросы

Цитата:Не знаю, такие радикальные выводы. А то , что человек хочет жить в свободной стране. я только приветствую. Молодёжь на то и молодёжь, что она должна быть хоть на чуточку лучше нас. Что хорошего из того, что например убили того же Нуркадилова, мы промолчали, посадили Джакишева по чьей то просьбе, мы промолчали, воровали миллиардами, да уверен и сейчас воруют, а мы всё молчим. девушка. я уверен искренна в своих намерениях, а мы тут ей " сытая, ухоженная особь". Во первых неэтично совершенно. Во вторых если сами не выступаем и не поддерживаем молодых,хотя бы не надо подрезать им крылья подобными словами