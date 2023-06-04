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«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
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