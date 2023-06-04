Отправлено: - 12:04





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49065 Цель пикета - обозначить свою гражданскую позицию.Источник:

Цитата:Глупость. Многие и так мимо пройдут, мысленно покрутив пальцем у виска. Это игры, в которые играю люди по Э.Берну - те кто играет в них, уже давно подписаны на тематические каналы/паблики/блогеров. Те кто не играет - пройдут мимо. У девушки самомнение чересчур завышено.Ну а власти периодически могли бы играть в "ту самую свободу слова", разрешая такие безобидные митинги. Хотя, в определенный момент, заинтересованные силы могут этим воспользоваться.