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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46918
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 08:24
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Совершенно случайно узнал, что 31 мая - это не просто дата, это Всемирный день отказа от курения. То есть весь мир признает курение величайшим вредом для населения и призывает с ним бороться. Тем более, что статистика смертных случаев среди курильщиков просто оглушительная.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9425
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 14:07
#15
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Цитата:
saba:
Насчёт специальных мест согласен, но их практически нет нигде

Добро пожаловать на базу ОРТ ,тут везде понавешали таблички "Место для курения".
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3473
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 14:23
#16
Комментарий удален модератором.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3139
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 14:42
#17
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Цитата:
saba:
А если нет такой цели при полном понимании вреда, тогда как быть?

Цитата:
Козлов я:
Нужно всего лишь проявить волю.

В крайнем случае - заматываетесь в белую простыню и медленно-медленно ползете в сторону Краснопартизанского кладбища. ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1883
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 15:56
#18
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//Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания: рак легких, хронический бронхит, коронарную болезнь. Доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90% всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75% и от болезней сердца в 25%.//
Бред. Нет таких доказательств, всё основано на предположениях и выводах каких либо учёных. Есть люди курящие и выпивающие и до 96-ти лет доживают (Гельмут Шмид), а есть - ведущие здоровый образ жизни и до 50-ти лет не доживают - мрут от выше перечисленных болезней. Так что не нужно всё под одну гребёнку.
От курения уж точно меньше гибнет, чем от несчастных случаев. ;-)


ПС - А так некоторым и орехи есть смертельно опасно - аллергия.

[Исправлено: Эл-починно, 04.06.2023 - 15:57]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1883
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 16:13
#19
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\что никотин является злейшим врагом человеческого организма и дружба с ним - это путь в один конец.//
А что были или есть случае, когда кто то живым заканчивал свою жизнь? :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25907
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 16:18
#20
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Цитата:
Эл-починно:
А что были или есть случае, когда кто то живым заканчивал свою жизнь? :lol:

Да, наверное - некурящие... :lol: :lol: :lol:
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1567
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 17:04
#21
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Никогда не понимал желание некоторых тащить всякую каку в рот и обсасывать ее :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1883
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 17:14
#22
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Я лично не за и не против курения, каждому своё. Вот что беспокоит, безобидному курильщику пытаются впарить, как это не хорошо и не очень полезно. А антиваксеру никто ничего впаривать не пытается. Что как это безответственно и какая угроза распространения смертельно опасных заболеваний за этим кроется. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2180
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 17:44
#23
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Цитата:
Козлов я:
В крайнем случае - заматываетесь в белую простыню и медленно-медленно ползете в сторону Краснопартизанского кладбища.

В деревне ,где родился отец, обходчик был( ил объездчик), курил только " Волну" были такие папиросы. За ночь двух пачек не хватало, лет на 15 пережил отца. который не курил. Это я не к тому. что курить не вредно, я к тому, что организмы бывают разные.
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