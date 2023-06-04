Совершенно случайно узнал, что 31 мая - это не просто дата, это Всемирный день отказа от курения. То есть весь мир признает курение величайшим вредом для населения и призывает с ним бороться. Тем более, что статистика смертных случаев среди курильщиков просто оглушительная. Читать новость
//Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания: рак легких, хронический бронхит, коронарную болезнь. Доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90% всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75% и от болезней сердца в 25%.// Бред. Нет таких доказательств, всё основано на предположениях и выводах каких либо учёных. Есть люди курящие и выпивающие и до 96-ти лет доживают (Гельмут Шмид), а есть - ведущие здоровый образ жизни и до 50-ти лет не доживают - мрут от выше перечисленных болезней. Так что не нужно всё под одну гребёнку. От курения уж точно меньше гибнет, чем от несчастных случаев.
ПС - А так некоторым и орехи есть смертельно опасно - аллергия.
Я лично не за и не против курения, каждому своё. Вот что беспокоит, безобидному курильщику пытаются впарить, как это не хорошо и не очень полезно. А антиваксеру никто ничего впаривать не пытается. Что как это безответственно и какая угроза распространения смертельно опасных заболеваний за этим кроется.
Козлов я: В крайнем случае - заматываетесь в белую простыню и медленно-медленно ползете в сторону Краснопартизанского кладбища.
В деревне ,где родился отец, обходчик был( ил объездчик), курил только " Волну" были такие папиросы. За ночь двух пачек не хватало, лет на 15 пережил отца. который не курил. Это я не к тому. что курить не вредно, я к тому, что организмы бывают разные.
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