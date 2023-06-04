Отправлено: - 14:42

saba:

А если нет такой цели при полном понимании вреда, тогда как быть?

Козлов я:

Нужно всего лишь проявить волю.

Цитата:Цитата:В крайнем случае - заматываетесь в белую простыню и медленно-медленно ползете в сторону Краснопартизанского кладбища.