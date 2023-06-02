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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2179
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 10:07
#5431
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Цитата:
Добринцофф:
Там то же не дураки сидят,в приложение на смартфоне в подключенных услугах этой информации нет

В билайне есть в приложении информация о всех платных услугах, ну а теле 2 принадлежит же Казахтелекому почему то я не удивлён. Мы почему и перешли на домашний интернет в билайн, потому что из за каких то неполадок домашний интернет от Казахтелекома не работал почти месяц, а потом на голубом глазу они начали требовать с нас оплату за этот месяц

[Исправлено: saba, 02.06.2023 - 10:08]
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
905
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 10:32
#5432
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У меня с Билайном всё просто. Раз в месяц перевожу им ставку тарифа, они её снимают, потом пишут, что у меня "баланс равен нулю, добавьте денюжек", я игнорирую и на этом всё, до следующего срока оплаты тарифа.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
563
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 11:03
#5433
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Форумчане, просим обсуждение достоинств и недостатков тех или иных операторов продолжить во флуде.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
537
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.06.23 - 10:12
#5434
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Хотелось бы посредством НГ сделать запрос в ДЧС по поводу смс-рассылок.
Под рассылкой от службы спасения лично я подразумеваю некий важный и экстренный посыл (как например несколько лет назад об установлении жёлтого уровня террористической угрозы) Каждый день писать о том, что летом бывает жарко, а зимой- холодно – на мой (субъективный) взгляд не совсем разумно. О том, что нельзя оставлять детей у водоёмов- это, разумеется, важно, но не настолько,чтобы каждый день атаковать рассылками. Это приносит свои неудобства. Когда приходит очередь из 8 сообщений подряд (в случае с телефоном с 2 сим-картами) – поневоле подумаешь, что что-то случилось. Но нет – “завтра будет жааарко”. Неоднократно обращался к операторам сотовой связи, толку это не дало. Одно хорошо – в телефоне нашёл блокировку смс. Ну как блокировку – сообщения все равно приходят, но хотя бы не трезвонит аппарат На фоне этого всего важность таких рассылок просто теряется . Суть вопроса – как можно исключить свои номера из рассылок службы спасения? Кто знает, может это снизило бы нагрузку на сотовых операторов и соответственно связь стала бы хоть на чуточку лучше .
P.S. в мае от службы спасения 112 мне пришло 94 смс-сообщения на 2 сим-карты. В неспокойное время живём.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
905
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 15:29
#5435
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Вот любопытно стало...
Что такого можно написать в теме про курение (А.Денисов "Ноу проблем"), чтобы удостоиться удаления комментария? :-)
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
563
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 16:49
#5436
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Цитата:
Skeptic:
Вот любопытно стало... Что такого можно написать в теме про курение (А.Денисов "Ноу проблем"), чтобы удостоиться удаления комментария?

Сообщения не по теме, обсуждение действий модерации
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1882
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 16:58
#5437
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Цитата:
Rexyn:
Сообщения не по теме, обсуждение действий модерации

Ну так вполне справедливая претензия же была вроде. Более часа модерации. :-x
ПС - И потом это вы же сами лишили скептика статуса ПП за комментарии о Путине, как отклонение от темы, про природу или экологию, которая называлась "Как Костанай будет встречать Путина?" :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 04.06.2023 - 17:03]
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
905
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 17:09
#5438
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Цитата:
Эл-починно:
вы же сами лишили скептика статуса ПП

Это здесь при чём?
Я знаю, что меня "наказали" за то, что я "неправильно понимаю политику партии и правительства", но как это связано с удалением комментария Таноми52, о котором я спросил?
Как можно там отклониться от темы? Вроде бы никто не додумался там Путина приплести... :-)
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