Отправлено: - 10:07

Добринцофф:

Там то же не дураки сидят,в приложение на смартфоне в подключенных услугах этой информации нет

[Исправлено: saba, 02.06.2023 - 10:08]

Цитата:В билайне есть в приложении информация о всех платных услугах, ну а теле 2 принадлежит же Казахтелекому почему то я не удивлён. Мы почему и перешли на домашний интернет в билайн, потому что из за каких то неполадок домашний интернет от Казахтелекома не работал почти месяц, а потом на голубом глазу они начали требовать с нас оплату за этот месяц