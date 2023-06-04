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≡ «Начать не с чего» - Почему костанайские депутаты не могут снизить вдвое розничный налог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46918
«Начать не с чего» - Почему костанайские депутаты не могут снизить вдвое розничный налог
Отправлено: 04.06.23 - 14:03
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На днях этот актуальный для бизнеса вопрос обсудили в региональной палате предпринимателей Костанайской области. Заседание по теме было уже третьим, но конкретного решения вопроса так и нет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9425
Re: «Начать не с чего» - Почему костанайские депутаты не могут...
Отправлено: 04.06.23 - 14:03
#1
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4% налог+3%банкам за оплату картами и обналичивание денег+3% зарплата итого 10% только на очевидные расходы,прибавьте сюда ещё коммуналку и потом не удивляйтесь почему цены такие в магазинах.
Кстати государство обещало предпринимателям ввести свою платёжную систему.
Это же уму не постижимо, сейчас на упрощёнке магазин платит 3% налогов в бюджет и столько же отдаёт банкам за операции с картами и обналичивание денег.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1226
Re: «Начать не с чего» - Почему костанайские депутаты не могут...
Отправлено: 04.06.23 - 16:19
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Это же уму не постижимо, сейчас на упрощёнке магазин платит 3% налогов в бюджет и столько же отдаёт банкам за операции с картами и обналичивание денег.

Всё...все барыги заплакали!
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9425
«Начать не с чего» - Почему костанайские депутаты не могут снизить вдвое розничный налог
Отправлено: 04.06.23 - 16:53
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Всё...все барыги заплакали!

Как известно в конечном счёте за всё платит покупатель,так что когда в очередной раз пойдёшь в магазин за продуктами имей в виду куда уходят твои деньги.
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