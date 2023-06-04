Re: «Начать не с чего» - Почему костанайские депутаты не могут...

Отправлено: - 14:03

4% налог+3%банкам за оплату картами и обналичивание денег+3% зарплата итого 10% только на очевидные расходы,прибавьте сюда ещё коммуналку и потом не удивляйтесь почему цены такие в магазинах.

Кстати государство обещало предпринимателям ввести свою платёжную систему.

Это же уму не постижимо, сейчас на упрощёнке магазин платит 3% налогов в бюджет и столько же отдаёт банкам за операции с картами и обналичивание денег.