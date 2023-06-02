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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2179
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 10:07
Цитата:
В билайне есть в приложении информация о всех платных услугах, ну а теле 2 принадлежит же Казахтелекому почему то я не удивлён. Мы почему и перешли на домашний интернет в билайн, потому что из за каких то неполадок домашний интернет от Казахтелекома не работал почти месяц, а потом на голубом глазу они начали требовать с нас оплату за этот месяц
[Исправлено: saba, 02.06.2023 - 10:08]
Добринцофф:
Там то же не дураки сидят,в приложение на смартфоне в подключенных услугах этой информации нет
Там то же не дураки сидят,в приложение на смартфоне в подключенных услугах этой информации нет
В билайне есть в приложении информация о всех платных услугах, ну а теле 2 принадлежит же Казахтелекому почему то я не удивлён. Мы почему и перешли на домашний интернет в билайн, потому что из за каких то неполадок домашний интернет от Казахтелекома не работал почти месяц, а потом на голубом глазу они начали требовать с нас оплату за этот месяц
[Исправлено: saba, 02.06.2023 - 10:08]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 10:32
У меня с Билайном всё просто. Раз в месяц перевожу им ставку тарифа, они её снимают, потом пишут, что у меня "баланс равен нулю, добавьте денюжек", я игнорирую и на этом всё, до следующего срока оплаты тарифа.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 11:03
Форумчане, просим обсуждение достоинств и недостатков тех или иных операторов продолжить во флуде.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 537
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.06.23 - 10:12
Хотелось бы посредством НГ сделать запрос в ДЧС по поводу смс-рассылок.
Под рассылкой от службы спасения лично я подразумеваю некий важный и экстренный посыл (как например несколько лет назад об установлении жёлтого уровня террористической угрозы) Каждый день писать о том, что летом бывает жарко, а зимой- холодно – на мой (субъективный) взгляд не совсем разумно. О том, что нельзя оставлять детей у водоёмов- это, разумеется, важно, но не настолько,чтобы каждый день атаковать рассылками. Это приносит свои неудобства. Когда приходит очередь из 8 сообщений подряд (в случае с телефоном с 2 сим-картами) – поневоле подумаешь, что что-то случилось. Но нет – “завтра будет жааарко”. Неоднократно обращался к операторам сотовой связи, толку это не дало. Одно хорошо – в телефоне нашёл блокировку смс. Ну как блокировку – сообщения все равно приходят, но хотя бы не трезвонит аппарат На фоне этого всего важность таких рассылок просто теряется . Суть вопроса – как можно исключить свои номера из рассылок службы спасения? Кто знает, может это снизило бы нагрузку на сотовых операторов и соответственно связь стала бы хоть на чуточку лучше .
P.S. в мае от службы спасения 112 мне пришло 94 смс-сообщения на 2 сим-карты. В неспокойное время живём.
Под рассылкой от службы спасения лично я подразумеваю некий важный и экстренный посыл (как например несколько лет назад об установлении жёлтого уровня террористической угрозы) Каждый день писать о том, что летом бывает жарко, а зимой- холодно – на мой (субъективный) взгляд не совсем разумно. О том, что нельзя оставлять детей у водоёмов- это, разумеется, важно, но не настолько,чтобы каждый день атаковать рассылками. Это приносит свои неудобства. Когда приходит очередь из 8 сообщений подряд (в случае с телефоном с 2 сим-картами) – поневоле подумаешь, что что-то случилось. Но нет – “завтра будет жааарко”. Неоднократно обращался к операторам сотовой связи, толку это не дало. Одно хорошо – в телефоне нашёл блокировку смс. Ну как блокировку – сообщения все равно приходят, но хотя бы не трезвонит аппарат На фоне этого всего важность таких рассылок просто теряется . Суть вопроса – как можно исключить свои номера из рассылок службы спасения? Кто знает, может это снизило бы нагрузку на сотовых операторов и соответственно связь стала бы хоть на чуточку лучше .
P.S. в мае от службы спасения 112 мне пришло 94 смс-сообщения на 2 сим-карты. В неспокойное время живём.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 15:29
Вот любопытно стало...
Что такого можно написать в теме про курение (А.Денисов "Ноу проблем"), чтобы удостоиться удаления комментария?
Что такого можно написать в теме про курение (А.Денисов "Ноу проблем"), чтобы удостоиться удаления комментария?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 16:49
Цитата:
Сообщения не по теме, обсуждение действий модерации
Skeptic:
Вот любопытно стало... Что такого можно написать в теме про курение (А.Денисов "Ноу проблем"), чтобы удостоиться удаления комментария?
Вот любопытно стало... Что такого можно написать в теме про курение (А.Денисов "Ноу проблем"), чтобы удостоиться удаления комментария?
Сообщения не по теме, обсуждение действий модерации
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1882
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 16:58
Цитата:
Ну так вполне справедливая претензия же была вроде. Более часа модерации.
ПС - И потом это вы же сами лишили скептика статуса ПП за комментарии о Путине, как отклонение от темы, про природу или экологию, которая называлась "Как Костанай будет встречать Путина?"
[Исправлено: Эл-починно, 04.06.2023 - 17:03]
Rexyn:
Сообщения не по теме, обсуждение действий модерации
Сообщения не по теме, обсуждение действий модерации
Ну так вполне справедливая претензия же была вроде. Более часа модерации.
ПС - И потом это вы же сами лишили скептика статуса ПП за комментарии о Путине, как отклонение от темы, про природу или экологию, которая называлась "Как Костанай будет встречать Путина?"
[Исправлено: Эл-починно, 04.06.2023 - 17:03]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.23 - 17:09
Цитата:
Это здесь при чём?
Я знаю, что меня "наказали" за то, что я "неправильно понимаю политику партии и правительства", но как это связано с удалением комментария Таноми52, о котором я спросил?
Как можно там отклониться от темы? Вроде бы никто не додумался там Путина приплести...
Эл-починно:
вы же сами лишили скептика статуса ПП
вы же сами лишили скептика статуса ПП
Это здесь при чём?
Я знаю, что меня "наказали" за то, что я "неправильно понимаю политику партии и правительства", но как это связано с удалением комментария Таноми52, о котором я спросил?
Как можно там отклониться от темы? Вроде бы никто не додумался там Путина приплести...
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