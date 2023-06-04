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≡ «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46916
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 04.06.23 - 11:43
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7 мая жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА подала уведомление в акимат Костаная с просьбой согласовать 14 мая одиночный пикет в центральном парке Костаная. Цель пикета - обозначить свою гражданскую позицию. Анель пояснила, что во время пикета ею будет использован лозунг о свободе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26058
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 04.06.23 - 11:43
#1
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Зачем тогда понты гнать?
Хочет не хочет, разрешают или нет..
Мы наверно не доросли до таких пикетов..



[Исправлено: 111, 04.06.2023 - 11:44]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15750
Re: «Не является общественно значимым» - Почему у жительницы...
Отправлено: 04.06.23 - 12:04
#2
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Цитата:
Цель пикета - обозначить свою гражданскую позицию.

Источник:

Глупость. Многие и так мимо пройдут, мысленно покрутив пальцем у виска. Это игры, в которые играю люди по Э.Берну - те кто играет в них, уже давно подписаны на тематические каналы/паблики/блогеров. Те кто не играет - пройдут мимо. У девушки самомнение чересчур завышено.
Ну а власти периодически могли бы играть в "ту самую свободу слова", разрешая такие безобидные митинги. Хотя, в определенный момент, заинтересованные силы могут этим воспользоваться.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
903
«Не является общественно значимым» - Почему у жительницы Костаная не получилось поддержать казахстанских активистов на одиночном пикете?
Отправлено: 04.06.23 - 13:12
#3
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