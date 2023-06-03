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В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46916
В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
Отправлено: 03.06.23 - 13:17
Причиной стал инцидент, произошедший в аэропорту Костаная 27 мая, когда ребёнка с аутизмом сотрудники компании отказались пускать на борт. Из-за этого на отдых в Турцию не полетела вся семья.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 903
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 13:17
Вот где дремучесть процветает...
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 14:55
На компанию в суд. Пусть не только материальный ущерб, но и моральный возмещают. Ну и штрафануть за такое "бешенство" не помешало бы.
Дебилы (с) Лавров. Рука - лицо.
Дебилы (с) Лавров. Рука - лицо.
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 14:58
//Однако, подчеркнули в КГА, авиакомпанию всё же привлекут к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан.//
И это правильно, компания принимающая на работу человеков из каменного века, должна за этих недочеловеков и отвечать.
И это правильно, компания принимающая на работу человеков из каменного века, должна за этих недочеловеков и отвечать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4275
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 17:21
Цитата:
Как сказать: - в прошлом году на уборку , для работы на зернотоку принял , подсобным, ( подметать площадку и кидать зерно) парня лет 35, оказывается он страдает эпилепсией: - во время работы с ним случился припадок - хорошо среди токовских рабочих был муж бывшей медсестры- сунул отвертку в рот и развел пасть - так и спас его. После этого я распрощался с парнем: - вдруг с ним случиться такое и в ночное время и рядом никого не будет.
Эл-починно:
отвечать.
отвечать.
Как сказать: - в прошлом году на уборку , для работы на зернотоку принял , подсобным, ( подметать площадку и кидать зерно) парня лет 35, оказывается он страдает эпилепсией: - во время работы с ним случился припадок - хорошо среди токовских рабочих был муж бывшей медсестры- сунул отвертку в рот и развел пасть - так и спас его. После этого я распрощался с парнем: - вдруг с ним случиться такое и в ночное время и рядом никого не будет.
В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
Отправлено: 03.06.23 - 17:34
Цитата:
Это хорошо, что спасли парня. Но Аутизм - это не эпилепсия. И в сопровождении родителей. Многие аутисты стали выдающимися людьми.
ПС- хотя и эпилепсия терапируема, при правильном подходе и принятии медикаментов.
[Исправлено: Эл-починно, 03.06.2023 - 17:41]
ACROS:
вдруг с ним случиться такое и в ночное время и рядом никого не будет.
вдруг с ним случиться такое и в ночное время и рядом никого не будет.
Это хорошо, что спасли парня. Но Аутизм - это не эпилепсия. И в сопровождении родителей. Многие аутисты стали выдающимися людьми.
ПС- хотя и эпилепсия терапируема, при правильном подходе и принятии медикаментов.
[Исправлено: Эл-починно, 03.06.2023 - 17:41]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9421
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 20:06
Летели авиакомпанией SCAT,заранее забронировали места на сайте и всё равно они умудрились продать двойные билеты.
Бортпроводник хам каких я ещё не видел,вместо того что бы извиниться и как то разрулить этот инцидент,он в грубой форме на повышенных тонах потребовал освободить места и что интересно уступить место должны были мы ,даже не смотря на то что мы уже сидели на своих местах.
Вот вам ваше хамство и вылезло наконец то боком.
Бортпроводник хам каких я ещё не видел,вместо того что бы извиниться и как то разрулить этот инцидент,он в грубой форме на повышенных тонах потребовал освободить места и что интересно уступить место должны были мы ,даже не смотря на то что мы уже сидели на своих местах.
Вот вам ваше хамство и вылезло наконец то боком.
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 118
В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
Отправлено: 04.06.23 - 08:46
А разве нельзя было пассажиру связаться с call- центром авиакомпании решить вопрос и вылететь эти же рейсом?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3137
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 04.06.23 - 12:27
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15750
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 04.06.23 - 12:37
Цитата:
Я где-то читал от эпилепсика что это всё бесполезные действия. Положить нужно под голову что-то мягкое, чтобы не повредил себя и на бок его.
Насчет распрощался - по идее, перед принятием на работу справка от комиссии врачебной нужна, где пишут - годен или нет к той или иной работе.
ACROS:
сунул отвертку в рот и развел пасть - так и спас его.
сунул отвертку в рот и развел пасть - так и спас его.
Я где-то читал от эпилепсика что это всё бесполезные действия. Положить нужно под голову что-то мягкое, чтобы не повредил себя и на бок его.
Насчет распрощался - по идее, перед принятием на работу справка от комиссии врачебной нужна, где пишут - годен или нет к той или иной работе.
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