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≡ В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46916
В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
Отправлено: 03.06.23 - 13:17
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Причиной стал инцидент, произошедший в аэропорту Костаная 27 мая, когда ребёнка с аутизмом сотрудники компании отказались пускать на борт. Из-за этого на отдых в Турцию не полетела вся семья.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
903
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 13:17
#1
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Вот где дремучесть процветает...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1878
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 14:55
#2
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На компанию в суд. Пусть не только материальный ущерб, но и моральный возмещают. Ну и штрафануть за такое "бешенство" не помешало бы.
Дебилы (с) Лавров. Рука - лицо.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1878
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 14:58
#3
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//Однако, подчеркнули в КГА, авиакомпанию всё же привлекут к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан.//
И это правильно, компания принимающая на работу человеков из каменного века, должна за этих недочеловеков и отвечать.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4275
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 17:21
#4
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Цитата:
Эл-починно:
отвечать.


Как сказать: - в прошлом году на уборку , для работы на зернотоку принял , подсобным, ( подметать площадку и кидать зерно) парня лет 35, оказывается он страдает эпилепсией: - во время работы с ним случился припадок - хорошо среди токовских рабочих был муж бывшей медсестры- сунул отвертку в рот и развел пасть - так и спас его. После этого я распрощался с парнем: - вдруг с ним случиться такое и в ночное время и рядом никого не будет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1878
В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
Отправлено: 03.06.23 - 17:34
#5
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Цитата:
ACROS:
вдруг с ним случиться такое и в ночное время и рядом никого не будет.

Это хорошо, что спасли парня. Но Аутизм - это не эпилепсия. И в сопровождении родителей. Многие аутисты стали выдающимися людьми.
ПС- хотя и эпилепсия терапируема, при правильном подходе и принятии медикаментов.

[Исправлено: Эл-починно, 03.06.2023 - 17:41]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9421
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 20:06
#6
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Летели авиакомпанией SCAT,заранее забронировали места на сайте и всё равно они умудрились продать двойные билеты.
Бортпроводник хам каких я ещё не видел,вместо того что бы извиниться и как то разрулить этот инцидент,он в грубой форме на повышенных тонах потребовал освободить места и что интересно уступить место должны были мы ,даже не смотря на то что мы уже сидели на своих местах.
Вот вам ваше хамство и вылезло наконец то боком. :-x
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
118
В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
Отправлено: 04.06.23 - 08:46
#7
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А разве нельзя было пассажиру связаться с call- центром авиакомпании решить вопрос и вылететь эти же рейсом?
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3137
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 04.06.23 - 12:27
#8
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15750
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 04.06.23 - 12:37
#9
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Цитата:
ACROS:
сунул отвертку в рот и развел пасть - так и спас его.

Я где-то читал от эпилепсика что это всё бесполезные действия. Положить нужно под голову что-то мягкое, чтобы не повредил себя и на бок его.
Насчет распрощался - по идее, перед принятием на работу справка от комиссии врачебной нужна, где пишут - годен или нет к той или иной работе.
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