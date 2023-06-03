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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=882&storyid=28332 а с другой стороны, на государственном уровне рядовые сотрудники органов безопасности и детприемников старались добросовестно исполнять свою работу, заботились о детях репрессированных людей.Источник:

Цитата:Ну да! Аж слезу вышибает!Вдумайтесь: детей малолетних из разных концов СССР высылали в детдома тогдашнего Кустаная и пр.!А тут такая забота: Отправят детей в ссылку зимой в валенках, а потом валенки надо обратно вернуть!Находить бы тогдашних НКВДшинков и сейчас, как фашистов в свое время, без срока давности...