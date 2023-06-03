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≡ «Просим выслать нам хотя бы маму...»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46916
«Просим выслать нам хотя бы маму...»
Отправлено: 03.06.23 - 21:00
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В 1930-е годы пропаганда неустанно твердила о заботе над подрастающим поколением, независимо от классового происхождения. Проверки состояния детских учреждений проходили не только регулярно, но и на самых разных уровнях. Этот материал - продолжение статьи «За каждой цифрой - детская трагедия», опубликованной в «НГ» № 20 (1103) от 18.06.2023 г.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4382
Re: «Просим выслать нам хотя бы маму...»
Отправлено: 03.06.23 - 21:00
#1
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Цитата:
а с другой стороны, на государственном уровне рядовые сотрудники органов безопасности и детприемников старались добросовестно исполнять свою работу, заботились о детях репрессированных людей.

Источник:

Ну да! Аж слезу вышибает!
Вдумайтесь: детей малолетних из разных концов СССР высылали в детдома тогдашнего Кустаная и пр.!
А тут такая забота: Отправят детей в ссылку зимой в валенках, а потом валенки надо обратно вернуть!
Находить бы тогдашних НКВДшинков и сейчас, как фашистов в свое время, без срока давности...
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
903
Re: «Просим выслать нам хотя бы маму...»
Отправлено: 03.06.23 - 23:53
#2
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Никто не принёс стране столько вреда, сколько принесли большевики.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26058
Re: «Просим выслать нам хотя бы маму...»
Отправлено: 04.06.23 - 00:44
#3
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Советская власть устроила кровавый геноцид и террор по отношению к детям, конечно же это серьезное преступление, которое перекликается уже с сегодняшними реалиями воровства детей, от тех же коммунистов, бывших правда, но все так же находящихся во власти..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2177
Re: «Просим выслать нам хотя бы маму...»
Отправлено: 04.06.23 - 08:28
#4
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А у нас здесь кто то всё время вспоминает Сталина, какой был при нём порядок
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