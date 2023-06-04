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saba:

А с желанием других считаться не надо

saba:

Я говорю, вроде самый прекрасный цветок на Земле роза, однако есть ещё лютики с васильками, есть хищная росянка,есть прекрасная , но ужасно вонючая раффлезия. Природа ценна своим разнообразием

Цитата:Не надо!С желаниями лиц, приносящих 100% доказанный вред, обществу считаться не надо!Так дойдём и до желаний наркоманов, насильников и убийц!Цитата:Какая странная аналогия!Что она должна доказать?Человечество должно "ценить" извращенцев? Которые, якобы, украшают своими "привычками" род людской?