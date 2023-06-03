Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до закрашивания новой дорожной разметки и можно ли что-то изменить
Отправлено: 03.06.23 - 12:27
С конца апреля на большей части дорог Костаная нанесли новую разметку. И это стало темой № 1 для автомобилистов. Некоторые водители даже взялись самостоятельно исправлять разметку краской. В очередной раз корреспондент «НГ» и наш гид по дорогам проехали по городу и изучили, стало ли лучше и безопаснее с новой разметкой или нет. Читать новость
Вывод сам напрашивается. Не компитентные люди занимают должности. Абы зарплата шла и день сменялся ночью. А тут нужен грамотный ТВОРЧЕСКИЙ( для тех кто бредит западом КРЕАТИВНЫЙ) подход к делу. Но в новом Казахстане как оказалось на повестку дня таких людей единицы! Кругом всё ещё рулят блатоставленники! Что светофоры после нововведения стали неудобны для движения тоже никому дела нет, что пробки стали там где их и не было. Светофоры плохо работают, их плохо видно, светодиоды частично перегорели, перечислять все недостатища сил не хватит! Вот это всё и развалит окончательно систему регулирования движения, будем ездить как в Индии 30 лет назад! Видимо к этому и стремимся.
ПДД штука, конечно, хорошая, но всё-таки и голову нужно включать чаще. Всем. Иначе получается не организованное движение, а заорганизованное. По поговорке "заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт". ... Сдаётся мне, ДТП чаще случаются не из-за нарушения ПДД, и не из-за их незнания. Чаще они случаются из-за банального хамства водятлов. Нормальные водители едут с мыслью "как бы не попасть в аварию" и чаще пользуются правилом УДД - уступи дураку дорогу. Водятлы руководствуются "принципом" - "я всегда прав!" Как правило - с тяжкими последствиями для здоровья. Чаще - чужого.
интересно, а сам Милюк и ему подобные полностью соблюдают ПДД и условия разметки? или с мигалкой катаются? скорее всего на ксиву надеятся. Хотелось, чтобы они на общих основаниях поездили по сотворенному их руками разметочному городу
старший инспектор ОДТИ УАП ДП Костанайской области Серикпай КАДИРБАЕВ. - Вместе с тем данное решение позволило упорядочить дорожное движение и сократить конфликтные точки между транспортными потоками.
Он отметил, что эффективность дорожной разметки подтверждается статистикой аварийности. Так, после ее нанесения количество ДТП в областном центре сократилось вдвое: с 419 (март) до 217 (май).
Молодец! А может в марте гололёд и традиционно больше бьются? В апреле тоже ещё не было разметки, но с ним сравнить не захотел.
Ладно, ещё можно понять это решение на магистральных улицах Абая и Карбышева. Но двойная сплошная на Павлова, Арыстанбекова и пр. - абсурд. Эти улицы и служат выездом из домов для жителей примыкающих микрорайонов, у них нет альтернативного пути.
Лучшее решение вообще запретить ездить на автомобилях, пусть все ездят на автобусах и чем меньше они будут, тем лучше. То то Кадирбаев с Милюком счастливы будут. Статистика по ДТП будет зашибись, что в марте, что в июне.
Постоянно там езжу,не знаю как такое могло придти в голову,там же не только в ДЕП и Космис фуры заезжают,а ещё и в Баян сулу и как все эти длинномеры будут разворачиваться на ближайшем перекрёстке?Абсурд полный,кстати никто особо и не заморачивается,всё равно едут через двойную сплошную,она от этого уже почернела прям,ещё немного и сотрётся.
Во-первых, если спросить любого жолполовца о знаках и разметке, то он плечами пожмёт и скажет, что ДП ни при чём - разметку и знаки делает акимат. Акимат сам придумывет как ему сделать, или ему подсказывает какой-то орган? Если да, то какой? Сталкиваюсь с тем, что со дворов выезжают машины и едут до ближайшего перекрёстка и стоят, чтобы развернуться! За ними стоит толпа! Жара, сигналят, нервничают. Но развернуться на перекрёстке - это не просто повернуть! Тем более в часы пик и на загруженных перекрестках! Да еще пешеходные переходы иногда устроены так, что не знаешь, куда смотреть. Зимой будет легче?
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