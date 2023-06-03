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В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
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