Отправлено: - 17:34

ACROS:

вдруг с ним случиться такое и в ночное время и рядом никого не будет.

[Исправлено: Эл-починно, 03.06.2023 - 17:41]

Цитата:Это хорошо, что спасли парня. Но Аутизм - это не эпилепсия. И в сопровождении родителей. Многие аутисты стали выдающимися людьми.ПС- хотя и эпилепсия терапируема, при правильном подходе и принятии медикаментов.