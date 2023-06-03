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Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до закрашивания новой дорожной разметки и можно ли что-то изменить
Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до закрашивания новой дорожной разметки и можно ли что-то изменить
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46913
Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до закрашивания новой дорожной разметки и можно ли что-то изменить
Отправлено: 03.06.23 - 12:27
С конца апреля на большей части дорог Костаная нанесли новую разметку. И это стало темой № 1 для автомобилистов. Некоторые водители даже взялись самостоятельно исправлять разметку краской. В очередной раз корреспондент «НГ» и наш гид по дорогам проехали по городу и изучили, стало ли лучше и безопаснее с новой разметкой или нет.
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T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 274
Re: Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до...
Отправлено: 03.06.23 - 12:27
Вывод сам напрашивается. Не компитентные люди занимают должности. Абы зарплата шла и день сменялся ночью. А тут нужен грамотный ТВОРЧЕСКИЙ( для тех кто бредит западом КРЕАТИВНЫЙ) подход к делу. Но в новом Казахстане как оказалось на повестку дня таких людей единицы! Кругом всё ещё рулят блатоставленники! Что светофоры после нововведения стали неудобны для движения тоже никому дела нет, что пробки стали там где их и не было. Светофоры плохо работают, их плохо видно, светодиоды частично перегорели, перечислять все недостатища сил не хватит! Вот это всё и развалит окончательно систему регулирования движения, будем ездить как в Индии 30 лет назад! Видимо к этому и стремимся.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1340
Re: Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до...
Отправлено: 03.06.23 - 12:50
Летом хотят установить закон на улицах, а зимой у нас получается полное беззаконие, когда разметка вся стирается и покрыта снегом.
P.s. «развернуться можно только на перекрестке Павлова - Дощанова.». Это как бы параллельные улицы они не могут пересекаться, ошибочка наверное.
P.s. «развернуться можно только на перекрестке Павлова - Дощанова.». Это как бы параллельные улицы они не могут пересекаться, ошибочка наверное.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 900
Re: Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до...
Отправлено: 03.06.23 - 13:34
ПДД штука, конечно, хорошая, но всё-таки и голову нужно включать чаще. Всем.
Иначе получается не организованное движение, а заорганизованное. По поговорке "заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт".
...
Сдаётся мне, ДТП чаще случаются не из-за нарушения ПДД, и не из-за их незнания. Чаще они случаются из-за банального хамства водятлов.
Нормальные водители едут с мыслью "как бы не попасть в аварию" и чаще пользуются правилом УДД - уступи дураку дорогу.
Водятлы руководствуются "принципом" - "я всегда прав!"
Как правило - с тяжкими последствиями для здоровья. Чаще - чужого.
Иначе получается не организованное движение, а заорганизованное. По поговорке "заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт".
...
Сдаётся мне, ДТП чаще случаются не из-за нарушения ПДД, и не из-за их незнания. Чаще они случаются из-за банального хамства водятлов.
Нормальные водители едут с мыслью "как бы не попасть в аварию" и чаще пользуются правилом УДД - уступи дураку дорогу.
Водятлы руководствуются "принципом" - "я всегда прав!"
Как правило - с тяжкими последствиями для здоровья. Чаще - чужого.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 480
Re: Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до...
Отправлено: 03.06.23 - 14:08
интересно, а сам Милюк и ему подобные полностью соблюдают ПДД и условия разметки? или с мигалкой катаются? скорее всего на ксиву надеятся. Хотелось, чтобы они на общих основаниях поездили по сотворенному их руками разметочному городу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1307
Re: Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до...
Отправлено: 03.06.23 - 15:00
Цитата:
Молодец! А может в марте гололёд и традиционно больше бьются? В апреле тоже ещё не было разметки, но с ним сравнить не захотел.
Ладно, ещё можно понять это решение на магистральных улицах Абая и Карбышева. Но двойная сплошная на Павлова, Арыстанбекова и пр. - абсурд. Эти улицы и служат выездом из домов для жителей примыкающих микрорайонов, у них нет альтернативного пути.
старший инспектор ОДТИ УАП ДП Костанайской области Серикпай КАДИРБАЕВ. - Вместе с тем данное решение позволило упорядочить дорожное движение и сократить конфликтные точки между транспортными потоками.
Он отметил, что эффективность дорожной разметки подтверждается статистикой аварийности. Так, после ее нанесения количество ДТП в областном центре сократилось вдвое: с 419 (март) до 217 (май).
Он отметил, что эффективность дорожной разметки подтверждается статистикой аварийности. Так, после ее нанесения количество ДТП в областном центре сократилось вдвое: с 419 (март) до 217 (май).
Молодец! А может в марте гололёд и традиционно больше бьются? В апреле тоже ещё не было разметки, но с ним сравнить не захотел.
Ладно, ещё можно понять это решение на магистральных улицах Абая и Карбышева. Но двойная сплошная на Павлова, Арыстанбекова и пр. - абсурд. Эти улицы и служат выездом из домов для жителей примыкающих микрорайонов, у них нет альтернативного пути.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2174
Re: Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до...
Отправлено: 03.06.23 - 16:10
Лучшее решение вообще запретить ездить на автомобилях, пусть все ездят на автобусах и чем меньше они будут, тем лучше. То то Кадирбаев с Милюком счастливы будут. Статистика по ДТП будет зашибись, что в марте, что в июне.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2174
Re: Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до...
Отправлено: 03.06.23 - 16:13
Другое дело, что не будет ДТП и может ДПС нужно не будет и будут они безработными. Да и жену за границу не на что будет отправить без нарушителей ПДД на улицах.
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