Отправлено: - 15:00

старший инспектор ОДТИ УАП ДП Костанайской области Серикпай КАДИРБАЕВ. - Вместе с тем данное решение позволило упорядочить дорожное движение и сократить конфликтные точки между транспортными потоками.



Он отметил, что эффективность дорожной разметки подтверждается статистикой аварийности. Так, после ее нанесения количество ДТП в областном центре сократилось вдвое: с 419 (март) до 217 (май).





Цитата:Молодец! А может в марте гололёд и традиционно больше бьются? В апреле тоже ещё не было разметки, но с ним сравнить не захотел.Ладно, ещё можно понять это решение на магистральных улицах Абая и Карбышева. Но двойная сплошная на Павлова, Арыстанбекова и пр. - абсурд. Эти улицы и служат выездом из домов для жителей примыкающих микрорайонов, у них нет альтернативного пути.