Re: Между удобством и безопасностью: Что довело костанайцев до...

Отправлено: - 12:27

Вывод сам напрашивается. Не компитентные люди занимают должности. Абы зарплата шла и день сменялся ночью. А тут нужен грамотный ТВОРЧЕСКИЙ( для тех кто бредит западом КРЕАТИВНЫЙ) подход к делу. Но в новом Казахстане как оказалось на повестку дня таких людей единицы! Кругом всё ещё рулят блатоставленники! Что светофоры после нововведения стали неудобны для движения тоже никому дела нет, что пробки стали там где их и не было. Светофоры плохо работают, их плохо видно, светодиоды частично перегорели, перечислять все недостатища сил не хватит! Вот это всё и развалит окончательно систему регулирования движения, будем ездить как в Индии 30 лет назад! Видимо к этому и стремимся.