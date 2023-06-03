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≡ В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46913
В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на борт не пустили ребёнка с аутизмом
Отправлено: 03.06.23 - 13:17
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Причиной стал инцидент, произошедший в аэропорту Костаная 27 мая, когда ребёнка с аутизмом сотрудники компании отказались пускать на борт. Из-за этого на отдых в Турцию не полетела вся семья.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
900
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 13:17
#1
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Вот где дремучесть процветает...
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1875
Re: В отношении авиакомпании SCAT возбудили адмпроизводство: на...
Отправлено: 03.06.23 - 14:55
#2
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На компанию в суд. Пусть не только материальный ущерб, но и моральный возмещают. Ну и штрафануть за такое "бешенство" не помешало бы.
Дебилы (с) Лавров. Рука - лицо.
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