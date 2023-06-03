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Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46913
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 10:39
Как сказано не нами, «по делам узнаете их». А вот как раз, когда доходит до дел, разумность-то наша с вами и кажется нередко ой какой сомнительной. По крайней мере, я, когда частенько оглядываюсь вокруг, совсем не чувствую себя сапиенс, то есть понимающим происходящее с точки зрения заурядного здравого смысла.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26041
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 10:39
Цитата:
Интересно, автор это о ком?
Кто борется за мир то?
Наоборот, всем нам очень выгодна война между Россией и Украиной и от этого никуда не деться.
Иначе бы автор написал хоть что то хоть раз за свою жизнь какие то слова против этой бойни..
А так вот он это старательно обходит, умело выжидая ее исход с последующим признанием сильного, кому должны будем платить дань вселенского Уважения..
Десятилетиями боремся за мир, размахиваем звонкими лозунгами «Не для войны сыновей мы растим!», при этом постоянно то там, то тут устраиваем глобальные потасовки. Где самая примитивная логика?
Интересно, автор это о ком?
Кто борется за мир то?
Наоборот, всем нам очень выгодна война между Россией и Украиной и от этого никуда не деться.
Иначе бы автор написал хоть что то хоть раз за свою жизнь какие то слова против этой бойни..
А так вот он это старательно обходит, умело выжидая ее исход с последующим признанием сильного, кому должны будем платить дань вселенского Уважения..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 382
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 12:07
«Общая часть души»
Довольно часто приходится слышать - «коллективное бессознательное». А что это? Это понятие аналитической психологии Карла Юнга - он предложил его для обозначения особого класса психических явлений, которые отражают опыт развития всего человечества, а не личный опыт каждого человека (как в случае индивидуального бессознательного). Получается, что коллективное бессознательное несет в себе информацию о «психическом устройстве» человека как биологического и социального типа, в то время как индивидуальное - информацию о нашей психической индивидуальности. Это та часть бессознательного , которая есть у нас потому что «я есть человек», а не потому что «я есть я». Это «общая часть человеческой души» - всех человеческих душ, метафорически, конечно. Коллективное бессознательное является врождённым и, по Юнгу, есть у каждого. Благодаря нему мы действуем, следуя не только собственному опыту, но и опыту всех тех, кто жил до нас. А что в нем, в коллективном бессознательном? А в нем «архетипы» - некоторые универсальные, наперед заданные схемы, образцы, модели поведения, которые в жизни выливаются в конкретные поступки. Этим схемам соответствуют некие «архетипические образы», которые тоже у всех одинаковые. Например, образ матери или бога - да много их. Матрица у нас такая в голове, только в «скрытой» ее части. Важный вопрос: если коллективное бессознательное содержит одинаковые для всех схемы поведения, почему мы поступаем по-разному в похожих ситуациях? Да потому что нами управляет не только бессознательное, но и сознание, ум, а они у каждого свои. А наши поступки - плоды совместной деятельности и того, и другого. Но все же бессознательное сильно влияет на наше поведение - и коллективное тоже. Коллективное бессознательное передаётся по наследству через некоторые «структуры мозга» - и это, пожалуй самое тёмное место в теории Юнга. Что это за структуры, как они передают информацию? - обьяснить очень трудно. И до сих пор не объяснено. Именно поэтому строгая «научная» психология, старается термина «коллективное бессознательное» избегать. Смутное оно, мутное - коллективное бессознательное. Доказать его существование практически невозможно. Но ведь есть что-то такое в поведении разных людей общее, очень общее и «слишком человеческое». И схемы поведения. И устойчивые образы. И есть гений Юнга - а Юнг все это чувствовал, тонко чувствовал, изучал - поэтому и описал. Но «коллективное бессознательное» так и осталось спорным, если не сказать - «мифическим» психологическим образом. Хотя именно на этом понятии построены многие культурные концепции.
Мнение оно как транспорт. У кого нет своего - пользуется общественным
[Исправлено: Alehander, 03.06.2023 - 12:08]
Довольно часто приходится слышать - «коллективное бессознательное». А что это? Это понятие аналитической психологии Карла Юнга - он предложил его для обозначения особого класса психических явлений, которые отражают опыт развития всего человечества, а не личный опыт каждого человека (как в случае индивидуального бессознательного). Получается, что коллективное бессознательное несет в себе информацию о «психическом устройстве» человека как биологического и социального типа, в то время как индивидуальное - информацию о нашей психической индивидуальности. Это та часть бессознательного , которая есть у нас потому что «я есть человек», а не потому что «я есть я». Это «общая часть человеческой души» - всех человеческих душ, метафорически, конечно. Коллективное бессознательное является врождённым и, по Юнгу, есть у каждого. Благодаря нему мы действуем, следуя не только собственному опыту, но и опыту всех тех, кто жил до нас. А что в нем, в коллективном бессознательном? А в нем «архетипы» - некоторые универсальные, наперед заданные схемы, образцы, модели поведения, которые в жизни выливаются в конкретные поступки. Этим схемам соответствуют некие «архетипические образы», которые тоже у всех одинаковые. Например, образ матери или бога - да много их. Матрица у нас такая в голове, только в «скрытой» ее части. Важный вопрос: если коллективное бессознательное содержит одинаковые для всех схемы поведения, почему мы поступаем по-разному в похожих ситуациях? Да потому что нами управляет не только бессознательное, но и сознание, ум, а они у каждого свои. А наши поступки - плоды совместной деятельности и того, и другого. Но все же бессознательное сильно влияет на наше поведение - и коллективное тоже. Коллективное бессознательное передаётся по наследству через некоторые «структуры мозга» - и это, пожалуй самое тёмное место в теории Юнга. Что это за структуры, как они передают информацию? - обьяснить очень трудно. И до сих пор не объяснено. Именно поэтому строгая «научная» психология, старается термина «коллективное бессознательное» избегать. Смутное оно, мутное - коллективное бессознательное. Доказать его существование практически невозможно. Но ведь есть что-то такое в поведении разных людей общее, очень общее и «слишком человеческое». И схемы поведения. И устойчивые образы. И есть гений Юнга - а Юнг все это чувствовал, тонко чувствовал, изучал - поэтому и описал. Но «коллективное бессознательное» так и осталось спорным, если не сказать - «мифическим» психологическим образом. Хотя именно на этом понятии построены многие культурные концепции.
Мнение оно как транспорт. У кого нет своего - пользуется общественным
[Исправлено: Alehander, 03.06.2023 - 12:08]
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 12:41
Хомо сапиенс уже давно и успешно вырождается по моему мнению. Сейчас нет философов. есть доктора философских наук. Нет тех могучих умов, что выставляли определённые реперы на пути развития человечества. ни Платона , ни Сократа, ни Гегеля с Бебелем, ни Дюринга, ни Антидюринга. Причём это общемировая тенденция. Надо уже давно признать, мы общество потребления на разных стадиях развития. Не знаю, плохо это или хорошо, не мне судить. Ведь я не доктор и даже не кандидат философских наук и звания PhD у меня тоже нет. Я заметил даже фантастика зовёт нас не к звёздам, а к непонятному Средиземью, хотя наверное это и не фантастика , а всё же фэнтези. Вкусно покушать, иметь престижное авто, приличное жильё и возможность съездить на море это предел мечтаний. или мы всё таки смотрим ещё куда то вдаль?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2999
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 12:52
Цитата:
со времен изобретения письменности уже несколько тысяч лет пишут о вырождении..
saba:
Хомо сапиенс уже давно и успешно вырождается по моему мнению.
Хомо сапиенс уже давно и успешно вырождается по моему мнению.
со времен изобретения письменности уже несколько тысяч лет пишут о вырождении..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2999
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 12:56
Цитата:
saba:
Вкусно покушать, иметь престижное авто, приличное жильё и возможность съездить на море это предел мечтаний.
Вкусно покушать, иметь престижное авто, приличное жильё и возможность съездить на море это предел мечтаний.
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 13:05
Я же не про молодёжь, а про общий вектор развития общества. ну и кроме того от времён Сократа. мы отличаемся катастрофическим отсутствием Сократов или даже на худой конец Лейбницев с Кантом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2999
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 13:07
Цитата:
ну, как-то в целом деградация затянулась на тысячелетия :))
saba:
же не про молодёжь, а про общий вектор развития общества. н
же не про молодёжь, а про общий вектор развития общества. н
ну, как-то в целом деградация затянулась на тысячелетия :))
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 13:07
Вполне всё может быть, но пессимизм это тоже точка зрения.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы - хомо сапиенс?
Отправлено: 03.06.23 - 13:12
А ещё мне очень понравилось, как после речи президента, все стали гуглить. кто же такие Гегель с Бебелем, даже ко мне обращались. увы их трудов я тоже не читал,отрывочно знаком только по лекциям по научной философии( марксистко-ленинской)
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