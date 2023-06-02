Re: Убрали сговор и освободили в зале суда - По делу о хищении...

Отправлено: - 18:57

Всё таки Остап добился своего, выйти сухим из воды, да ещё признали виновным двух козлов отпущения, надо постараться или договориться, возможно спонсировал свою невиновность из тех же денег за которые идёт судилище. Очень жаль этих двоих.