Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.06.23 - 10:12
Хотелось бы посредством НГ сделать запрос в ДЧС по поводу смс-рассылок.
Под рассылкой от службы спасения лично я подразумеваю некий важный и экстренный посыл (как например несколько лет назад об установлении жёлтого уровня террористической угрозы) Каждый день писать о том, что летом бывает жарко, а зимой- холодно – на мой (субъективный) взгляд не совсем разумно. О том, что нельзя оставлять детей у водоёмов- это, разумеется, важно, но не настолько,чтобы каждый день атаковать рассылками. Это приносит свои неудобства. Когда приходит очередь из 8 сообщений подряд (в случае с телефоном с 2 сим-картами) – поневоле подумаешь, что что-то случилось. Но нет – “завтра будет жааарко”. Неоднократно обращался к операторам сотовой связи, толку это не дало. Одно хорошо – в телефоне нашёл блокировку смс. Ну как блокировку – сообщения все равно приходят, но хотя бы не трезвонит аппарат На фоне этого всего важность таких рассылок просто теряется . Суть вопроса – как можно исключить свои номера из рассылок службы спасения? Кто знает, может это снизило бы нагрузку на сотовых операторов и соответственно связь стала бы хоть на чуточку лучше .
P.S. в мае от службы спасения 112 мне пришло 94 смс-сообщения на 2 сим-карты. В неспокойное время живём.