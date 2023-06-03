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≡ Следующий участок пр. Абая начинают ремонтировать в Костанае. Как будут ездить автобусы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46910
Следующий участок пр. Абая начинают ремонтировать в Костанае. Как будут ездить автобусы?
Отправлено: 03.06.23 - 10:12
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С 3 июня будет открыт участок дороги пр. Абая в границах от улицы Ворошилова до кольцевой развязки улиц В. Интернационалистов – Абая., сообщили в пресс-службе акима областного центра.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4273
Re: Следующий участок пр. Абая начинают ремонтировать в...
Отправлено: 03.06.23 - 10:12
#1
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Ездить или ходить или же автобусное сообщение или же движение общественного транспорта??
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