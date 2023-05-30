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≡ МНЭ: Коммунальные тарифы вырастут, но обоснованно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46908
МНЭ: Коммунальные тарифы вырастут, но обоснованно
Отправлено: 30.05.23 - 16:47
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71 из 76 естественных монополистов, чья инфраструктура сильно изношена, уже запросил повышение тарифов по программе "Тариф в обмен на инвестиции". Аналогичные заявки от оставшихся ожидаются до 1 июня.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
536
Re: МНЭ: Коммунальные тарифы вырастут, но обоснованно
Отправлено: 30.05.23 - 16:47
#1
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А когда утром (в весеннее и летнее время) горят фонари - это тоже обоснование для повышения тарифа? Может просто научиться экономить хотя бы немного.
Есть ли хоть один человек, которому помогли вещатели "загорелся зелёный сигнал светофора,можно переходить"?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26034
Re: МНЭ: Коммунальные тарифы вырастут, но обоснованно
Отправлено: 30.05.23 - 17:04
#2
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Монополисты обоснованно всегда повышали цены и обоснованно же не вкладывали в развитие своих монополий, то есть клали в личный карман, потому у них все там изношено.
Сейчас что то разве обоснованно изменится, вдруг все вот сразу после повышения сделают, и тепло и водоснабжение и электроэнергию везде?
Кажется все так же врут, только другими словами..
Считая население за каких то Лосей, которым добавили такое умное слово Обоснованно..
Вместо другого умного слова Модернизация..
На следующий год, когда будут повышать цены в очередной раз и так же все будет истощено, надо просто добавить Обоснованная Лохоизация и все, понятно, значит опять надо платить..
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
117
Re: МНЭ: Коммунальные тарифы вырастут, но обоснованно
Отправлено: 31.05.23 - 09:05
#3
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Холодная вода иногда такая грязная идет. Сегодня утром например. Бежала светлая, потом побежала ржавая, аж умываться страшно ( район КЖБИ). Уже давно обещают улучшить качество воды, но увы. Хлеб тоже дорожает, но качество не улучшается. Очередное повышение тоже не улучшит положение. ЖКХ города навели бы порядок в коммуналке, потом бы раз в пять лет меняли асфальт, брусчатку , проводили форумы и т.д.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1750
Re: МНЭ: Коммунальные тарифы вырастут, но обоснованно
Отправлено: 02.06.23 - 22:18
#4
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"При формировании тарифов будет учитываться социально-экономическая ситуация в каждом регионе.///То есть, в регионах, где чуть что выходят на улицы,типа Жанаозена, повышать будут с опаской, а у нас по полной.
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