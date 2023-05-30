Re: МНЭ: Коммунальные тарифы вырастут, но обоснованно

Отправлено: - 17:04

Монополисты обоснованно всегда повышали цены и обоснованно же не вкладывали в развитие своих монополий, то есть клали в личный карман, потому у них все там изношено.

Сейчас что то разве обоснованно изменится, вдруг все вот сразу после повышения сделают, и тепло и водоснабжение и электроэнергию везде?

Кажется все так же врут, только другими словами..

Считая население за каких то Лосей, которым добавили такое умное слово Обоснованно..

Вместо другого умного слова Модернизация..

На следующий год, когда будут повышать цены в очередной раз и так же все будет истощено, надо просто добавить Обоснованная Лохоизация и все, понятно, значит опять надо платить..