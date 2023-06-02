Чтобы не повторить Аулиеколь: Как безопасно сжигать мусор и жарить шашлыки, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 02.06.23 - 15:02
С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 18 лесных пожаров и свыше 174 случаев возгорания травостоя. Основная причина лесных пожаров — неосторожное обращение населения с огнём. Читать новость
Часто вечерами в пригородных лесопосадках бегаю, есть надписи въезд запрещен. Вместе с тем, внутри лесопосадок припаркованных машин достаточно, никакие рейды никто не проводит. Также видел таблички написанные с ошибками, якобы согласно ст. 410 КоАП РК за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности штраф согласно санкции ст. 50 МРП.
В 2023 году (1 МРП в 2023 = 3 450 тенге), 50 МРП получается 172 500 тенге.
Внимание вопрос сколько владельцев автомобилей привлекли в текущем году или в течение 2022 года, к административной ответственности за въезд во внутр лесопосадок?
Ну чтоб не повторить, надо не бегать и молоть языком о дачах и щящлыках, а закупить передовое оборудование, самолеты пожарные или как их там, пожарную технику на Западе.. Там вся техника передовая, стоит только посмотреть на красавцев того столетия Хаймарсов.. Думаю и пожарная там не хуже.. Гидранты там, водоводы, много еще чего.. А языком то молоть, от того, что мозгов нет подумать более глобально, сумеет каждый глупец..
— На каком расстоянии от зданий и сооружений в населённых пунктах и дачных кооперативах разрешено сжигать мусор? – спросили журналисты. - Разводить костры и сжигать мусор разрешено на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. При этом сжигание отходов и тары проводится в специально отведённых для этого местах под контролем обслуживающего персонала, - ответил Темиров. – Какое расстояние нужно соблюдать от раскалённого мангала до дачного домика? - Минимальное расстояние, которое должно быть выдержано от края специальных приспособлений для размещения горящего угля до зданий и сооружений, — 10 метров. Место для установления мангала должно быть снабжено одним огнетушителем с массой огнетушительного вещества не менее 2 килограмм и ёмкостью с водой объёмом не менее 10 литров, - пояснил спикер.
человек озвучивший эти требования видел стандартный дачный участок в 6 соток?
Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать