Re: Чтобы не повторить Аулиеколь: Как безопасно сжигать мусор и...

Отправлено: - 20:40

— На каком расстоянии от зданий и сооружений в населённых пунктах и дачных кооперативах разрешено сжигать мусор? – спросили журналисты. - Разводить костры и сжигать мусор разрешено на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. При этом сжигание отходов и тары проводится в специально отведённых для этого местах под контролем обслуживающего персонала, - ответил Темиров. – Какое расстояние нужно соблюдать от раскалённого мангала до дачного домика? - Минимальное расстояние, которое должно быть выдержано от края специальных приспособлений для размещения горящего угля до зданий и сооружений, — 10 метров. Место для установления мангала должно быть снабжено одним огнетушителем с массой огнетушительного вещества не менее 2 килограмм и ёмкостью с водой объёмом не менее 10 литров, - пояснил спикер.



человек озвучивший эти требования видел стандартный дачный участок в 6 соток?