НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 390 из 390«1...388389390
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
41
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 00:06
#5836
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
даже не собираюсь спорить

прошу вас ещё потерпеть и поспорить. ваш собеседник только-только ничтоже сумняшеся начал повествовать о разведданных служб казахстанской контрразведки, или, быть может, результаты расследования в кнб. или того больше данные о директивах цру ли, анб из первых уст. очевидно что он прямо непосредственно связан с деятельностью одной из соответствующих спецслужб. в общем давайте послушаем может ещё что любопытное расскажет.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
41
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 00:11
#5837
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Если хочешь навлечь на себя гнев, можешь идти и убираться на мусульманских могилах каждый день

гнев кого или быть может чего можно таким образом на себя навлечь?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 00:26
#5838
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
гнев кого или быть

Грех или Харам, совершивший его, не навлекает на себя ничего?
Сегодня ты стригешь траву на могилах предков, завтра насилуешь кого то, это нормально?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
41
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 06:54
#5839
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Грех или Харам, совершивший его, не навлекает на себя ничего?

нет, ничего. кроме недовольства верунов, ну и если деяние подпадает под ук то, соответственно, уголовного преследования.
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 10:00
#5840
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
для двух блаженных

Не стоит тратить время, слова и картинки... Это просто бессмысленно и впустую)))) "Вампиризмом" люди занимаются)))) Кто хочет видеть - увидел ЧТО происходит и ПОЧЕМУ. А кому-то черное- категорически белое, а белое - угольное черное)))

Цитата:
Skeptic:

уже давно хотела сказать: аватарку просто глазом "пробежишь" - кажется прям воротник чернобурки :lol:
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 11:45
#5841
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
воротник чернобурки

:-) Лет 9 назад прибился котёнок. Брали на рыбалку. Воды не боится, но дойти до меня не мог - для него глубоко. Пришлось взять на шею.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 11:54
#5842
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
) "Вампиризмом" люди занимаются)

Странное дело, я то думал вампиры это те кто, кровь сосёт или проливает, ну или те кто их поддерживает
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 13:38
#5843
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Странное дело, я то думал вампиры это те кто, кровь сосёт или проливает, ну или те кто их поддерживает

Странное дело, я думал, что про энергетический вампиризм давно всем известно. :-x
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 19:25
#5844
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
энергетический вампиризм

Выходит я забираю вашу энергию? До сей поры не догадывался о своих способностях, придётся развивать.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 19:44
#5845
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Выходит я забираю вашу энергию? До

Да, если в полнолуние голышом в степи исполняешь танцы с бубенами..
Читал как то про это, Вуду что ли называется..
Человек умирает медленной смертью..
Это кому делаешь энергетический вампиризм.
Да в принципе какая разница, кровь высасываешь, или энергетикой.
Хотя говорят они, вампиристы, энергетикой лучше мочить, там семьями забираешь жизни..

[Исправлено: 111, 02.06.2023 - 19:52]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 20:02
#5846
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
они, вампиристы

Особо не веселись, нас обоих в вампиры определили, будем в дуэте танцы исполнять
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 20:12
#5847
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
нас обоих в вампиры определили

Z-патриоты, от бессилья гнобить лично начинают, весь этот беспредел, что они учинили в России, когда то им наверно аукнется, вместе с тем, что они сегодня защищают детоубийц..
Да, берут грех на душу..
Профайл
Страница 390 из 390«1...388389390
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS