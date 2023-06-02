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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 00:06
Цитата:
прошу вас ещё потерпеть и поспорить. ваш собеседник только-только ничтоже сумняшеся начал повествовать о разведданных служб казахстанской контрразведки, или, быть может, результаты расследования в кнб. или того больше данные о директивах цру ли, анб из первых уст. очевидно что он прямо непосредственно связан с деятельностью одной из соответствующих спецслужб. в общем давайте послушаем может ещё что любопытное расскажет.
saba:
даже не собираюсь спорить
даже не собираюсь спорить
прошу вас ещё потерпеть и поспорить. ваш собеседник только-только ничтоже сумняшеся начал повествовать о разведданных служб казахстанской контрразведки, или, быть может, результаты расследования в кнб. или того больше данные о директивах цру ли, анб из первых уст. очевидно что он прямо непосредственно связан с деятельностью одной из соответствующих спецслужб. в общем давайте послушаем может ещё что любопытное расскажет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 00:11
Цитата:
гнев кого или быть может чего можно таким образом на себя навлечь?
111:
Если хочешь навлечь на себя гнев, можешь идти и убираться на мусульманских могилах каждый день
Если хочешь навлечь на себя гнев, можешь идти и убираться на мусульманских могилах каждый день
гнев кого или быть может чего можно таким образом на себя навлечь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 00:26
Цитата:
Грех или Харам, совершивший его, не навлекает на себя ничего?
Сегодня ты стригешь траву на могилах предков, завтра насилуешь кого то, это нормально?
Карачун:
гнев кого или быть
гнев кого или быть
Грех или Харам, совершивший его, не навлекает на себя ничего?
Сегодня ты стригешь траву на могилах предков, завтра насилуешь кого то, это нормально?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 06:54
Цитата:
нет, ничего. кроме недовольства верунов, ну и если деяние подпадает под ук то, соответственно, уголовного преследования.
111:
Грех или Харам, совершивший его, не навлекает на себя ничего?
Грех или Харам, совершивший его, не навлекает на себя ничего?
нет, ничего. кроме недовольства верунов, ну и если деяние подпадает под ук то, соответственно, уголовного преследования.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 10:00
Цитата:
Не стоит тратить время, слова и картинки... Это просто бессмысленно и впустую)))) "Вампиризмом" люди занимаются)))) Кто хочет видеть - увидел ЧТО происходит и ПОЧЕМУ. А кому-то черное- категорически белое, а белое - угольное черное)))
Цитата:
уже давно хотела сказать: аватарку просто глазом "пробежишь" - кажется прям воротник чернобурки
Эл-починно:
для двух блаженных
для двух блаженных
Не стоит тратить время, слова и картинки... Это просто бессмысленно и впустую)))) "Вампиризмом" люди занимаются)))) Кто хочет видеть - увидел ЧТО происходит и ПОЧЕМУ. А кому-то черное- категорически белое, а белое - угольное черное)))
Цитата:
Skeptic:
уже давно хотела сказать: аватарку просто глазом "пробежишь" - кажется прям воротник чернобурки
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 11:45
Цитата:
Лет 9 назад прибился котёнок. Брали на рыбалку. Воды не боится, но дойти до меня не мог - для него глубоко. Пришлось взять на шею.
Алиса:
воротник чернобурки
воротник чернобурки
Лет 9 назад прибился котёнок. Брали на рыбалку. Воды не боится, но дойти до меня не мог - для него глубоко. Пришлось взять на шею.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 11:54
Цитата:
Странное дело, я то думал вампиры это те кто, кровь сосёт или проливает, ну или те кто их поддерживает
Алиса:
) "Вампиризмом" люди занимаются)
) "Вампиризмом" люди занимаются)
Странное дело, я то думал вампиры это те кто, кровь сосёт или проливает, ну или те кто их поддерживает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 13:38
Цитата:
Странное дело, я думал, что про энергетический вампиризм давно всем известно.
saba:
Странное дело, я то думал вампиры это те кто, кровь сосёт или проливает, ну или те кто их поддерживает
Странное дело, я то думал вампиры это те кто, кровь сосёт или проливает, ну или те кто их поддерживает
Странное дело, я думал, что про энергетический вампиризм давно всем известно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 19:25
Цитата:
Выходит я забираю вашу энергию? До сей поры не догадывался о своих способностях, придётся развивать.
Козлов я:
энергетический вампиризм
энергетический вампиризм
Выходит я забираю вашу энергию? До сей поры не догадывался о своих способностях, придётся развивать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 19:44
Цитата:
Да, если в полнолуние голышом в степи исполняешь танцы с бубенами..
Читал как то про это, Вуду что ли называется..
Человек умирает медленной смертью..
Это кому делаешь энергетический вампиризм.
Да в принципе какая разница, кровь высасываешь, или энергетикой.
Хотя говорят они, вампиристы, энергетикой лучше мочить, там семьями забираешь жизни..
[Исправлено: 111, 02.06.2023 - 19:52]
saba:
Выходит я забираю вашу энергию? До
Выходит я забираю вашу энергию? До
Да, если в полнолуние голышом в степи исполняешь танцы с бубенами..
Читал как то про это, Вуду что ли называется..
Человек умирает медленной смертью..
Это кому делаешь энергетический вампиризм.
Да в принципе какая разница, кровь высасываешь, или энергетикой.
Хотя говорят они, вампиристы, энергетикой лучше мочить, там семьями забираешь жизни..
[Исправлено: 111, 02.06.2023 - 19:52]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 20:02
Цитата:
Особо не веселись, нас обоих в вампиры определили, будем в дуэте танцы исполнять
111:
они, вампиристы
они, вампиристы
Особо не веселись, нас обоих в вампиры определили, будем в дуэте танцы исполнять
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.06.23 - 20:12
Цитата:
Z-патриоты, от бессилья гнобить лично начинают, весь этот беспредел, что они учинили в России, когда то им наверно аукнется, вместе с тем, что они сегодня защищают детоубийц..
Да, берут грех на душу..
saba:
нас обоих в вампиры определили
нас обоих в вампиры определили
Z-патриоты, от бессилья гнобить лично начинают, весь этот беспредел, что они учинили в России, когда то им наверно аукнется, вместе с тем, что они сегодня защищают детоубийц..
Да, берут грех на душу..
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