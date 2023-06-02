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≡ Суд вынес приговор по делу о взрыве в магазине "Оружейная палата" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46908
Суд вынес приговор по делу о взрыве в магазине "Оружейная палата" в Костанае
Отправлено: 02.06.23 - 19:08
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Гражданские иски от 25 потерпевших на 495 млн тенге суд удовлетворил частично, значительно снизив сумму ущерба. Сергей Бескровный выслушал приговор без эмоций, плакали некоторые сотрудники магазина "Оружейная палата", которые не согласились с виной своего начальника.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1224
Re: Суд вынес приговор по делу о взрыве в магазине...
Отправлено: 02.06.23 - 19:08
#1
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Цитата:
- Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях, связанных с оборотом гражданского оружия сроком на 2 года, - зачитала приговор судья Анара ШАЙМУРУНОВА.

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Вроде как бы и ненамеренно но погибли люди, за которых он как работодатель был ответственный.
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