Отправлено: - 19:08





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49068 - Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях, связанных с оборотом гражданского оружия сроком на 2 года, - зачитала приговор судья Анара ШАЙМУРУНОВА.Источник:

Цитата:Вроде как бы и ненамеренно но погибли люди, за которых он как работодатель был ответственный.