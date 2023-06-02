Отправлено: - 18:55

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Какой то странный пожар.. Пух что ли поджигали?

Цитата:Бывший зять которого тёща выставила на улицу в день своего рождения,, пообещал ей незабываемый подарок который она запомнит на всю оставшуюся жизнь и осуществил его. Но остаётся вопрос, причём тут другие люди дети в лице соседей? Об его не адекватных выходках знала полиция и дело доходило и до суда..но должного наказания он не получал, хотя был не единожды судим и отбывал сроки.