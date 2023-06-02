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≡ 29 человек эвакуировали - Подробности о последних пожарах в Костанае рассказали в ДЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46908
29 человек эвакуировали - Подробности о последних пожарах в Костанае рассказали в ДЧС
Отправлено: 02.06.23 - 15:14
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Сегодня, 2 июня, в 6:42 утра на пульт 101 поступило сообщение о том, что горит квартира в доме №24 по пр. Абая. После пожара в больницу с легкой степенью отравления угарным газом обратилось четыре человека: трое детей и один взрослый.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26034
Re: 29 человек эвакуировали - Подробности о последних пожарах в...
Отправлено: 02.06.23 - 15:14
#1
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Какой то странный пожар..
Пух что ли поджигали?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1224
Re: 29 человек эвакуировали - Подробности о последних пожарах в...
Отправлено: 02.06.23 - 18:55
#2
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Цитата:
111:
Какой то странный пожар.. Пух что ли поджигали?

Бывший зять которого тёща выставила на улицу в день своего рождения,, пообещал ей незабываемый подарок который она запомнит на всю оставшуюся жизнь и осуществил его. Но остаётся вопрос, причём тут другие люди дети в лице соседей? Об его не адекватных выходках знала полиция и дело доходило и до суда..но должного наказания он не получал, хотя был не единожды судим и отбывал сроки.
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