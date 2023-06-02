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≡ Для казахстанцев, проработавших не менее 25 лет во вредных условиях, планируют ввести спецвыплаты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46908
Для казахстанцев, проработавших не менее 25 лет во вредных условиях, планируют ввести спецвыплаты
Отправлено: 02.06.23 - 18:32
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Для казахстанцев, работающих в тяжёлых условиях труда, планируют ввести специальные выплаты. Рабочая группа ведёт прогнозные расчёты и уточняет источник выплат.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
897
Re: Для казахстанцев, проработавших не менее 25 лет во вредных...
Отправлено: 02.06.23 - 18:32
#1
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А о снижении пенсионного возраста необходимо говорить в первую очередь.
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