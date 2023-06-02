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≡ Чтобы не повторить Аулиеколь: Как безопасно сжигать мусор и жарить шашлыки, рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46905
Чтобы не повторить Аулиеколь: Как безопасно сжигать мусор и жарить шашлыки, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 02.06.23 - 15:02
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С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 18 лесных пожаров и свыше 174 случаев возгорания травостоя. Основная причина лесных пожаров — неосторожное обращение населения с огнём.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4225
Re: Чтобы не повторить Аулиеколь: Как безопасно сжигать мусор и...
Отправлено: 02.06.23 - 15:02
#1
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Часто вечерами в пригородных лесопосадках бегаю, есть надписи въезд запрещен. Вместе с тем, внутри лесопосадок припаркованных машин достаточно, никакие рейды никто не проводит. Также видел таблички написанные с ошибками, якобы согласно ст. 410 КоАП РК за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности штраф согласно санкции ст. 50 МРП.

В 2023 году (1 МРП в 2023 = 3 450 тенге), 50 МРП получается 172 500 тенге.

Внимание вопрос сколько владельцев автомобилей привлекли в текущем году или в течение 2022 года, к административной ответственности за въезд во внутр лесопосадок?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26032
Re: Чтобы не повторить Аулиеколь: Как безопасно сжигать мусор и...
Отправлено: 02.06.23 - 15:23
#2
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Цитата:
Чтобы не повторить Аулиеколь:


Ну чтоб не повторить, надо не бегать и молоть языком о дачах и щящлыках, а закупить передовое оборудование, самолеты пожарные или как их там, пожарную технику на Западе..
Там вся техника передовая, стоит только посмотреть на красавцев того столетия Хаймарсов..
Думаю и пожарная там не хуже..
Гидранты там, водоводы, много еще чего..
А языком то молоть, от того, что мозгов нет подумать более глобально, сумеет каждый глупец..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4225
Чтобы не повторить Аулиеколь: Как безопасно сжигать мусор и жарить шашлыки, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 02.06.23 - 15:43
#3
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Цитата:
Kairat stayer:
Также видел таблички написанные с ошибками, якобы согласно ст. 410 КоАП РК за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности штраф согласно санкции ст. 50 МРП.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4225
Чтобы не повторить Аулиеколь: Как безопасно сжигать мусор и жарить шашлыки, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 02.06.23 - 16:19
#4
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Указанные таблички установлены, после транспортной развязки, где выезд в сторону посёлков Альжанка и Садовый. Видел три таблички, около 10 и более метров от указанной дороги, возможно их больше.

На счёт ошибок. Написано - Көлікмен саяхатқа тыйым салынады. Правильно будет көлікПен, а если дословно перевести тогда будет - путешествовать на транспорте запрещено!

Ашық от туға - "грамотеи" наверное имели ввиду Ашық от жағуға... Также, написано Қатай тыйым салынады, правильно - Қатаң тыйым салынады.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.06.2023 - 16:21]

[Исправлено: Kairat stayer, 02.06.2023 - 16:26]
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