Отправлено: - 15:23

Чтобы не повторить Аулиеколь:



Цитата:Ну чтоб не повторить, надо не бегать и молоть языком о дачах и щящлыках, а закупить передовое оборудование, самолеты пожарные или как их там, пожарную технику на Западе..Там вся техника передовая, стоит только посмотреть на красавцев того столетия Хаймарсов..Думаю и пожарная там не хуже..Гидранты там, водоводы, много еще чего..А языком то молоть, от того, что мозгов нет подумать более глобально, сумеет каждый глупец..