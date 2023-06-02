Отправлено: - 15:14

Сегодня, 2 июня, в 6:42 утра на пульт 101 поступило сообщение о том, что горит квартира в доме №24 по пр. Абая. После пожара в больницу с легкой степенью отравления угарным газом обратилось четыре человека: трое детей и один взрослый.