НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В микрорайоне Береке второй раз за месяц отключают горячую...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46903
В микрорайоне Береке второй раз за месяц отключают горячую...
Отправлено: 01.06.23 - 11:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В микрорайоне Береке второй раз за месяц отключают горячую воду из-за долгов населения перед частной котельной. Проблему решили за счет средств хозяина котельной. Вы считаете такой выход правильным?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
895
Re: В микрорайоне Береке второй раз за месяц отключают горячую...
Отправлено: 01.06.23 - 11:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Проблему решили за счет средств хозяина котельной"
Абсолютно неверная формулировка.
Проблема - долги тех, кто не платит за полученную услугу.
Её не решили, а переложили на плечи предпринимателя.
А должники остались должниками.
Решение проблемы в том, чтобы взыскать все долги на все 100%.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1306
В микрорайоне Береке второй раз за месяц отключают горячую...
Отправлено: 02.06.23 - 14:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У хозяина котельной 2 независимых типа договора: с клиентами-жильцами и с КазТрансГазом. И долги жильцов не должны приводить к нарушению контракта с КТГ, потому что это ведёт к нарушению договора с добросовестными жильцами. Для этого нужно отключать неплательщиков точечно, возможность для этого есть: в Береке краны на ГВС в подъезде стоят. И списки должников публиковать.

А здесь, возможно, была попытка манипуляции со стороны владельца - мол, разберитесь с ними, иначе я вообще всем остановлю.

Взяли моду по примеру ПКСК: плохо убираем двор, потому что Вася Пупкин не оплачивает. Так вам другие 100 человек платят, а с Пупкиным решайте вопрос в суде.

[Исправлено: Тот самый, 02.06.2023 - 14:21]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26031
Re: В микрорайоне Береке второй раз за месяц отключают горячую...
Отправлено: 02.06.23 - 15:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Взяли моду по примеру ПКСК: плохо убираем двор, потому что Вася Пупкин не оплачивает.

Если со двором ты не можешь нанять другого человека, то тут просто купи водонагреватель.
Все проблемы решаются за буквально два часа и тысяч 50-70.
Думаю это не деньги, для тех, кто заплатил 25 лимонов за двушку на отшибе..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 100, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS