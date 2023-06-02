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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9419
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:01
#5421
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Подскажите пожалуйста куда жаловаться на сотового оператора,который самовольно,без уведомления подключил лотерею"Твоя удача" и списывает деньги за это,по 100тнг в день?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1871
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:09
#5422
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Цитата:
Добринцофф:
Подскажите пожалуйста куда жаловаться на сотового оператора,который самовольно,без уведомления подключил лотерею"Твоя удача" и списывает деньги за это,по 100тнг в день?

Я так думаю, для честности, можно было бы оператора назвать. Да и такое на статью больше подходит, во всех смыслах.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9419
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:10
#5423
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Цитата:
Эл-починно:
Я так думаю, для честности, можно было бы оператора назвать.

Оператор "Теле 2"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26028
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:16
#5424
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Цитата:
Добринцофф:
Оператор "Теле 2"

Кто то мне недавно говорил, что нельзя говорить против так сказать своих коллег..
А вот не тут то было..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1871
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:19
#5425
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Цитата:
Добринцофф:
Оператор "Теле 2"

Это мошенники и в Германии их нет, они переименовались. Не связывайтесь с мошенниками.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9419
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:33
#5426
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Цитата:
Эл-починно:
Это мошенники и в Германии их нет, они переименовались. Не связывайтесь с мошенниками

Цитата:
Эл-починно:
Это мошенники и в Германии их нет, они переименовались.

У нас их Косяктелеком выкупил.
Цитата:
Эл-починно:
Не связывайтесь с мошенниками.

Тут как бы вариантов то особо и нет,Билайн не работает совсем никак,связи нет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2163
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 08:17
#5427
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Цитата:
Добринцофф:
Тут как бы вариантов то особо и нет,Билайн не работает совсем никак,связи нет.

Так их всех периодически проверять надо через приложение. Года 2 назад у меня такая же история с Билайном была. подключили интеллектуальную игру списывали по 60 тенге в сутки, зашёл нечаянно в приложение, увидел ну и отключил, а так тоже списывали.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9419
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 09:21
#5428
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Цитата:
saba:
Так их всех периодически проверять надо через приложение.

Там то же не дураки сидят,в приложение на смартфоне в подключенных услугах этой информации нет,проверить можно только если получить выписку по счёту,причём не за один день ,а за последние 7.
Отключить услугу онлайн можно,только если зайти на офиц.сайт в свой личный кабинет,но кто сейчас ходит по офиц сайтам когда стоит приложение.
А если эту услуги подключили пенсионеру,то он бедолага будет платить оброк по 30000 в месяц сам не понимая за что и куда.
Так где эти надзорные органы которые должны следить за этим?
Готов написать заявление как пострадавший.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 09:58
#5429
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Цитата:
Добринцофф:
Так где эти надзорные органы которые должны следить за этим?

Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития отвечает за работу операторов связи. По крайней мере в части "плохого интернета".
Так что, во-первых, напишите официальное заявление оператору связи с претензией о их действиях и, вероятно, требованием вернуть списанные средства за подключенную без вашего ведома услугу.
Во-вторых, копию этого заявления с жалобой отправьте в Комитет телекоммуникаций через e-otinish.
Ну и в-третьих, всегда можно подать в суд.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 10:00
#5430
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Цитата:
Добринцофф:
Отключить услугу онлайн можно,только если зайти на офиц.сайт в свой личный кабинет,но кто сейчас ходит по офиц сайтам когда стоит приложение.

P.S. на их сайте еще указана команда для отключения
Цитата:
Подключение — через «Услуги» в личном кабинете или по команде *9351#. Отключение — *9351*0#.
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