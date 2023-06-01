Отправлено: - 09:51

Добринцофф:

человек как зомби берёт кучу кредитов

Цитата:немало и тех, кто просто для себя берет. И это бесконечно - не вылезают. Это некая клиника, которую надо лечить - как тех же игроманов, наркоманов и т.п. Знакомая всю жизнь в кредитах сидит. Говорила ей попробовать закрыть кредит и не влезать больше - бестолку: один не закрывает, но уже ищет где еще взять, у кого может занять.