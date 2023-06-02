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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:01
Подскажите пожалуйста куда жаловаться на сотового оператора,который самовольно,без уведомления подключил лотерею"Твоя удача" и списывает деньги за это,по 100тнг в день?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:09
Цитата:
Я так думаю, для честности, можно было бы оператора назвать. Да и такое на статью больше подходит, во всех смыслах.
Добринцофф:
Подскажите пожалуйста куда жаловаться на сотового оператора,который самовольно,без уведомления подключил лотерею"Твоя удача" и списывает деньги за это,по 100тнг в день?
Подскажите пожалуйста куда жаловаться на сотового оператора,который самовольно,без уведомления подключил лотерею"Твоя удача" и списывает деньги за это,по 100тнг в день?
Я так думаю, для честности, можно было бы оператора назвать. Да и такое на статью больше подходит, во всех смыслах.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:10
Цитата:
Оператор "Теле 2"
Эл-починно:
Я так думаю, для честности, можно было бы оператора назвать.
Я так думаю, для честности, можно было бы оператора назвать.
Оператор "Теле 2"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26028
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:16
Цитата:
Кто то мне недавно говорил, что нельзя говорить против так сказать своих коллег..
А вот не тут то было..
Добринцофф:
Оператор "Теле 2"
Оператор "Теле 2"
Кто то мне недавно говорил, что нельзя говорить против так сказать своих коллег..
А вот не тут то было..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:19
Цитата:
Это мошенники и в Германии их нет, они переименовались. Не связывайтесь с мошенниками.
Добринцофф:
Оператор "Теле 2"
Оператор "Теле 2"
Это мошенники и в Германии их нет, они переименовались. Не связывайтесь с мошенниками.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 00:33
Цитата:
Цитата:
У нас их Косяктелеком выкупил.
Цитата:
Тут как бы вариантов то особо и нет,Билайн не работает совсем никак,связи нет.
Эл-починно:
Это мошенники и в Германии их нет, они переименовались. Не связывайтесь с мошенниками
Это мошенники и в Германии их нет, они переименовались. Не связывайтесь с мошенниками
Цитата:
Эл-починно:
Это мошенники и в Германии их нет, они переименовались.
Это мошенники и в Германии их нет, они переименовались.
У нас их Косяктелеком выкупил.
Цитата:
Эл-починно:
Не связывайтесь с мошенниками.
Не связывайтесь с мошенниками.
Тут как бы вариантов то особо и нет,Билайн не работает совсем никак,связи нет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2163
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 08:17
Цитата:
Так их всех периодически проверять надо через приложение. Года 2 назад у меня такая же история с Билайном была. подключили интеллектуальную игру списывали по 60 тенге в сутки, зашёл нечаянно в приложение, увидел ну и отключил, а так тоже списывали.
Добринцофф:
Тут как бы вариантов то особо и нет,Билайн не работает совсем никак,связи нет.
Тут как бы вариантов то особо и нет,Билайн не работает совсем никак,связи нет.
Так их всех периодически проверять надо через приложение. Года 2 назад у меня такая же история с Билайном была. подключили интеллектуальную игру списывали по 60 тенге в сутки, зашёл нечаянно в приложение, увидел ну и отключил, а так тоже списывали.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 09:21
Цитата:
Там то же не дураки сидят,в приложение на смартфоне в подключенных услугах этой информации нет,проверить можно только если получить выписку по счёту,причём не за один день ,а за последние 7.
Отключить услугу онлайн можно,только если зайти на офиц.сайт в свой личный кабинет,но кто сейчас ходит по офиц сайтам когда стоит приложение.
А если эту услуги подключили пенсионеру,то он бедолага будет платить оброк по 30000 в месяц сам не понимая за что и куда.
Так где эти надзорные органы которые должны следить за этим?
Готов написать заявление как пострадавший.
saba:
Так их всех периодически проверять надо через приложение.
Так их всех периодически проверять надо через приложение.
Там то же не дураки сидят,в приложение на смартфоне в подключенных услугах этой информации нет,проверить можно только если получить выписку по счёту,причём не за один день ,а за последние 7.
Отключить услугу онлайн можно,только если зайти на офиц.сайт в свой личный кабинет,но кто сейчас ходит по офиц сайтам когда стоит приложение.
А если эту услуги подключили пенсионеру,то он бедолага будет платить оброк по 30000 в месяц сам не понимая за что и куда.
Так где эти надзорные органы которые должны следить за этим?
Готов написать заявление как пострадавший.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 09:58
Цитата:
Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития отвечает за работу операторов связи. По крайней мере в части "плохого интернета".
Так что, во-первых, напишите официальное заявление оператору связи с претензией о их действиях и, вероятно, требованием вернуть списанные средства за подключенную без вашего ведома услугу.
Во-вторых, копию этого заявления с жалобой отправьте в Комитет телекоммуникаций через e-otinish.
Ну и в-третьих, всегда можно подать в суд.
Добринцофф:
Так где эти надзорные органы которые должны следить за этим?
Так где эти надзорные органы которые должны следить за этим?
Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития отвечает за работу операторов связи. По крайней мере в части "плохого интернета".
Так что, во-первых, напишите официальное заявление оператору связи с претензией о их действиях и, вероятно, требованием вернуть списанные средства за подключенную без вашего ведома услугу.
Во-вторых, копию этого заявления с жалобой отправьте в Комитет телекоммуникаций через e-otinish.
Ну и в-третьих, всегда можно подать в суд.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.06.23 - 10:00
Цитата:
P.S. на их сайте еще указана команда для отключения
Цитата:
Добринцофф:
Отключить услугу онлайн можно,только если зайти на офиц.сайт в свой личный кабинет,но кто сейчас ходит по офиц сайтам когда стоит приложение.
Отключить услугу онлайн можно,только если зайти на офиц.сайт в свой личный кабинет,но кто сейчас ходит по офиц сайтам когда стоит приложение.
P.S. на их сайте еще указана команда для отключения
Цитата:
Подключение — через «Услуги» в личном кабинете или по команде *9351#. Отключение — *9351*0#.
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