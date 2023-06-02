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Добринцофф:

Подскажите пожалуйста куда жаловаться на сотового оператора,который самовольно,без уведомления подключил лотерею"Твоя удача" и списывает деньги за это,по 100тнг в день?

Цитата:Я так думаю, для честности, можно было бы оператора назвать. Да и такое на статью больше подходит, во всех смыслах.